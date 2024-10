Meloniová stiahla žalobu na historika za výrok, že je neonacistka

Rím 4. októbra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v piatok stiahla žalobu za ohováranie proti ľavicovému historikovi Lucianovi Canforovi, ktorý o nej - ešte ako líderke opozície - povedal, že "je v srdci neonacistka". Informovala o tom tlačová agentúra ANSA citovaná TASR.



Proces s Lucianom Canforom sa mal začať v pondelok 7. októbra. Meloniová v ňom v rámci civilnej žaloby žiadala odškodnenie vo výške 20.000 eur.



V súčasnosti 82-ročný bývalý profesor gréckej a latinskej filológie na univerzite v Bari vyriekol spomínané slová počas diskusie so študentmi v apríli 2022 – šesť mesiacov pred tým, ako sa Meloniová po víťazstve svojej krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI) ujala vedenia talianskej vlády.



Canfora v rozhovore pre agentúru AFP na jar tohto roku pred prvým pojednávaním pred súdnym tribunálom v Bari svoje slová neľutoval.



"Keď sa povie neonacista, nemyslíme na niekoho, kto pácha zločiny, atentáty; myslíme na niekoho, kto má nápady a morálne prístupy, ktoré odkazujú na túto minulosť," objasnil Canfora.



Pripomenul, že Meloniová vo svojej autobiografii z roku 2021 napísala, že prebrala štafetu talianskych povojnových krajne pravicových lídrov vrátane Giorgia Almiranteho.



Almirante bol jedným zo zakladateľov dnes už neexistujúceho Talianskeho sociálneho hnutia (MSI) - strany vytvorenej po druhej svetovej vojne prívržencami fašistického diktátora Benita Mussoliniho.



Canfora argumentoval, že Almirante bol počas fašistického obdobia redaktorom novín, ktorých prvé čísla časovo kolidovali s rasovými zákonmi proti Židom prijatými v roku 1938. Bol aj predstaviteľom Talianskej sociálnej republiky (RSI) - vojnového bábkového štátu ovládaného nacistami, satelitného štátu Tretej ríše.



Canforu v spore s Meloniovou podporilo mnoho talianskych a zahraničných intelektuálov, pričom francúzsky ľavicový denník Libération zorganizoval aj petíciu na jeho podporu.



Meloniová vlani úspešne zažalovala talianskeho novinára Roberta Saviana za to, že v decembri 2020 kritizoval jej postoj voči migrantom. Za to, že Saviano označil Meloniovú a jej názorového supútnika Mattea Salviniho za "bastardov", mu súd vyrubil podmienečnú pokutu vo výške 1000 eur.



Premiérka v nedávnej minulosti žalovala aj frontmana britskej rockovej skupiny Placebo Briana Molka, ktorý ju počas vystúpenia v Taliansku v júli 2023 označil za "rasistku" a "fašistku".