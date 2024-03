Meloniová: Taliansko je proti vyslaniu vojakov na Ukrajinu

Rím 19. marca (TASR) - Taliansko v žiadnom prípade nesúhlasí s tým, aby členské krajiny Severoatlantickej aliancie alebo Európskej únie vyslali svoje vojenské jednotky na Ukrajinu. V talianskom Senáte to v utorok vyhlásila premiérka Giorgia Meloniová, podľa ktorej by to predstavovalo riziko neprijateľnej eskalácie konfliktu s Ruskom, informuje TASR.



"V tejto sále opakujem, že náš postoj nie je v prospech tejto hypotézy, ktorá by bola predzvesťou nebezpečnej eskalácie, akej sa musíme za každú cenu vyhnúť," vyhlásila premiérka v Senáte dva dni pred zasadnutím Európskej rady, na ktorom sa má diskutovať aj o situácii na Ukrajine.



Francúzsky prezident vo februári vyvolal rozruch, keď nevylúčil vyslanie vojakov západných krajín na Ukrajinu, čo vyvolalo odpor u viacerých európskych lídrov. Svoj výrok neskôr vysvetlil tým, že to neznamená nasadenie vojenských jednotiek v blízkej budúcnosti, ale že tým otvára debatu o možnostiach ďalšej podpory Kyjeva.



V rozhovore pre francúzsky denník Le Parisien zverejnenom v sobotu uviedol, že na Ukrajine bude možno v určitom okamihu potrebné vykonať pozemné operácie zamerané proti ruským silám, iniciatívu sa však prebrať nechystá. Podľa Macrona by si však európski lídri mali ponechať otvorené všetky možnosti, a to vrátane vyslania vojakov na Ukrajinu.