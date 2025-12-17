< sekcia Zahraničie
Meloniová: Taliansko nie je pripravené podpísať dohodu EÚ - Mercosur
Cieľom obchodnej dohody EÚ - Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom.
Autor TASR
Rím 17. decembra (TASR) - Taliansko zatiaľ nie je pripravené podpísať dohodu o voľnom obchode medzi EÚ a juhoamerickým združením Mercosur. Vyhlásila to v stredu premiérka Giorgia Meloniová, ktorá zároveň vyjadrila presvedčenie, že podmienky na podpísanie by mohli byť splnené začiatkom budúceho roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Podpísať dohodu v najbližších dňoch by bolo predčasné,“ pretože niektoré zo záruk pre talianskych poľnohospodárov ešte nemajú konečnú podobu, povedala Meloniová v talianskom parlamente. Vláda v Ríme podľa nej v otázke ochranných mechanizmov, ako sú kompenzačný fond alebo prísnejšie veterinárne predpisy, intenzívne spolupracuje s Európskou komisiou (EK).
„Všetky tieto opatrenia, hoci boli predložené, ešte nie sú úplne dokončené. Podpísanie dohody v najbližších dňoch, ako sa naznačovalo, preto stále považujeme za predčasné,“ dodal Meloniová, pričom zdôraznila, že Rím nemá v úmysle „postaviť sa proti dohode ako celku“. „Som si veľmi istá, že do začiatku budúceho roka sa všetky tieto podmienky podarí splniť,“ uzavrela.
Cieľom obchodnej dohody EÚ - Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Podľa Európskej komisie (EK) zamýšľaná zóna voľného obchodu bude najväčšou svojho druhu na svete. Dohoda by sa mala podľa plánov Komisie podpísať koncom tohto týždňa na okraj samitu šéfov štátov a vlád EÚ. Zatiaľ nie je isté, či sa pre ňu podarí získať potrebnú väčšinu.
„Podpísať dohodu v najbližších dňoch by bolo predčasné,“ pretože niektoré zo záruk pre talianskych poľnohospodárov ešte nemajú konečnú podobu, povedala Meloniová v talianskom parlamente. Vláda v Ríme podľa nej v otázke ochranných mechanizmov, ako sú kompenzačný fond alebo prísnejšie veterinárne predpisy, intenzívne spolupracuje s Európskou komisiou (EK).
„Všetky tieto opatrenia, hoci boli predložené, ešte nie sú úplne dokončené. Podpísanie dohody v najbližších dňoch, ako sa naznačovalo, preto stále považujeme za predčasné,“ dodal Meloniová, pričom zdôraznila, že Rím nemá v úmysle „postaviť sa proti dohode ako celku“. „Som si veľmi istá, že do začiatku budúceho roka sa všetky tieto podmienky podarí splniť,“ uzavrela.
Cieľom obchodnej dohody EÚ - Mercosur je posilnenie obchodu medzi EÚ a štyrmi krajinami združenia, a to Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Podľa Európskej komisie (EK) zamýšľaná zóna voľného obchodu bude najväčšou svojho druhu na svete. Dohoda by sa mala podľa plánov Komisie podpísať koncom tohto týždňa na okraj samitu šéfov štátov a vlád EÚ. Zatiaľ nie je isté, či sa pre ňu podarí získať potrebnú väčšinu.