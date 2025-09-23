< sekcia Zahraničie
Meloniová: Taliansko uzná Palestínu až po prepustení rukojemníkov
Predsedníčka talianskej vlády to oznámila v New Yorku, kde sa zúčastňuje na zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.
Autor TASR
Rím 23. septembra (TASR) - Taliansko uzná palestínsky štát len v prípade, ak budú prepustení všetci izraelskí rukojemníci zadržiavaní v Pásme Gazy a ak bude militantné hnutie Hamas vylúčené z prípadnej účasti na vláde. Uviedla to v utorok talianska premiérka Giorgia Meloniová, informuje TASR podľa agentúr Reuters a ANSA.
„Nie som proti uznaniu Palestíny, ale mali by sme si stanoviť správne priority,“ povedala Meloniová novinárom. Oznámila, že jej vláda predloží parlamentu návrh stanovujúci tieto dve podmienky, pričom dúfa aj v podporu opozície.
Podľa nej by medzinárodný tlak mal byť vyvíjaný najmä na Hamas, nie na Izrael, pretože táto skupina začala vojnu a blokuje jej ukončenie odmietaním odovzdať rukojemníkov.
Meloniová vedie pravicovú vládu, ktorá patrí k najsilnejším spojencom Izraela v EÚ a ktorá na rozdiel od Británie, Francúzska či Kanady odmietla uznať tento mesiac palestínsku štátnosť.
