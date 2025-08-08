< sekcia Zahraničie
Meloniová telefonovala s prezidentmi USA, Ukrajiny a SAE
Meloniová s partnermi rokovala o prebiehajúcich snahách o dosiahnutie prímeria a o vyjednávacom procese, ktorý bude schopný garantovať spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine.
Autor TASR
Rím 8. augusta (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Témou rozhovorov boli vojny na Ukrajine a v Pásme Gazy, informovala o tom jej kancelária, píše TASR na základe správy agentúry ANSA.
„Meloniová s partnermi rokovala o prebiehajúcich snahách o dosiahnutie prímeria a o vyjednávacom procese, ktorý bude schopný garantovať spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine, i vo svetle najnovších diplomatických iniciatív od Spojených štátov,“ uviedla kancelária.
„Telefonát s emirátskym prezidentom taktiež poskytol príležitosť rokovať o úžasnej spolupráci pri dodávkach humanitárnej pomoci do Gazy,“ uviedla kancelária premiérky. „Potvrdili potrebu okamžitého ukončenia bojov spoločne s potrebou prepustenia rukojemníkov (hnutím) Hamas a umožnenia plného, nerušeného prístupu k humanitárnej pomoci pre dosiahnutie konca prebiehajúcej neopodstatnenej humanitárnej krízy v Pásme Gazy,“ uzavrela kancelária Meloniovej.
„Meloniová s partnermi rokovala o prebiehajúcich snahách o dosiahnutie prímeria a o vyjednávacom procese, ktorý bude schopný garantovať spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine, i vo svetle najnovších diplomatických iniciatív od Spojených štátov,“ uviedla kancelária.
„Telefonát s emirátskym prezidentom taktiež poskytol príležitosť rokovať o úžasnej spolupráci pri dodávkach humanitárnej pomoci do Gazy,“ uviedla kancelária premiérky. „Potvrdili potrebu okamžitého ukončenia bojov spoločne s potrebou prepustenia rukojemníkov (hnutím) Hamas a umožnenia plného, nerušeného prístupu k humanitárnej pomoci pre dosiahnutie konca prebiehajúcej neopodstatnenej humanitárnej krízy v Pásme Gazy,“ uzavrela kancelária Meloniovej.