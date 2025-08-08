Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 8. august 2025Meniny má Oskar
< sekcia Zahraničie

Meloniová telefonovala s prezidentmi USA, Ukrajiny a SAE

.
Na archívnej snímke talianska premiérka Giorgia Meloniová. Foto: TASR/AP

Meloniová s partnermi rokovala o prebiehajúcich snahách o dosiahnutie prímeria a o vyjednávacom procese, ktorý bude schopný garantovať spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine.

Autor TASR
Rím 8. augusta (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok telefonovala s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a prezidentom Spojených arabských emirátov (SAE) šejkom Muhammadom bin Zájidom Ál Nahjánom. Témou rozhovorov boli vojny na Ukrajine a v Pásme Gazy, informovala o tom jej kancelária, píše TASR na základe správy agentúry ANSA.

„Meloniová s partnermi rokovala o prebiehajúcich snahách o dosiahnutie prímeria a o vyjednávacom procese, ktorý bude schopný garantovať spravodlivý a trvalý mier na Ukrajine, i vo svetle najnovších diplomatických iniciatív od Spojených štátov,“ uviedla kancelária.

„Telefonát s emirátskym prezidentom taktiež poskytol príležitosť rokovať o úžasnej spolupráci pri dodávkach humanitárnej pomoci do Gazy,“ uviedla kancelária premiérky. „Potvrdili potrebu okamžitého ukončenia bojov spoločne s potrebou prepustenia rukojemníkov (hnutím) Hamas a umožnenia plného, nerušeného prístupu k humanitárnej pomoci pre dosiahnutie konca prebiehajúcej neopodstatnenej humanitárnej krízy v Pásme Gazy,“ uzavrela kancelária Meloniovej.
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Jazdilo sa naľavo, autobusy boli vojnová korisť

B. KOLLÁR: Koalícia vládne zle, ale rovnakí babráci sú aj v opozícii

ZRÁŽKA AUTOBUSU S VLAKOM: Dvaja ľudia prišli o život

IRSÁKOVÁ: Úľ je ako lekáreň, nepomáha nám len med, ale aj mŕtve včely