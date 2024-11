Meloniová: Témou stretnutia G7 bude aj zatykač na Netanjahua

Rím 22. novembra (TASR) - Taliansko sa bude na nadchádzajúcom stretnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7 venovať aj téme zatýkacích rozkazov, ktoré vo štvrtok vydal Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu. Podľa agentúry DPA o tom v piatok informovala talianska premiérka Giorgia Meloniová, píše TASR.



Podľa vyhlásenia premiérky je "táto vláda neoblomná v jednej veci – zodpovednosť štátu Izrael a teroristickej organizácie Hamas (vo vojne) nie je rovnocenná". Reagovala tak na vydanie zatykačov ICC na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, jeho bývalého ministra obrany Joava Galanta a tiež vodcu militantného hnutia Hamas Muhammada Dajfa pre podozrenia z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Meloniová tiež vyhlásila, že "preskúma motiváciu" ICC pri tomto rozhodnutí.



Spojenci Izraela rozhodnutie ICC skritizovali. Členské štáty Medzinárodného trestného súdu sú vo všeobecnosti povinné uplatňovať zatykače, hoci v prípade Netanjahua nie sú jednotné v otázke rešpektovania rozhodnutia. Napríklad Maďarsko už deklarovalo svoj zámer zatykač ignorovať, uvádza DPA.



Ďalšími členmi skupiny G7 sú Spojené štáty, Kanada, Británia, Japonsko, Francúzsko a Nemecko. USA však podobne ako Izrael neuznávajú jurisdikciu ICC.



Taliansky minister obrany Guido Crosetto v televízii RAI už vo štvrtok vyhlásil, že podľa neho sa Medzinárodný trestný súd "mýli", no zároveň zdôraznil, že ak by Netanjahu a Galant "prišli do Talianska, museli by ich zatknúť" podľa medzinárodného práva.



Taliansko, ktoré v súčasnosti predsedá skupine G7, bude od pondelka hostiť ministrov zahraničných vecí v meste Fiuggi neďaleko Ríma.