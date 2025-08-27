< sekcia Zahraničie
Meloniová tvrdí, že reakcia Izraela na útok Hamasu je neprimeraná
Talianska premiérka označila zabitie novinárov v palestínskej enkláve za neospravedlniteľné.
Autor TASR
Rím 27. augusta (TASR) - Reakcia Izraela na útok militantného hnutia Hamas zo 7. októbra 2023 prekročila primeranosť, vyhlásila v stredu talianska premiérka Giorgia Meloniová. TASR o tom informuje podľa správy agentúry ANSA.
„Po hrôze zo 7. októbra sme ani jedinú minútu neváhali pri podpore izraelského práva na sebaobranu, ale zároveň nemôžeme byť teraz ticho tvárou v tvár reakcii, ktorá prekročila princíp primeranosti, pričom si vyžiadala príliš veľa nevinných obetí a zasiahla dokonca aj kresťanské komunity,“ uviedla Meloniová na podujatí v Rimini.
Talianska premiérka označila zabitie novinárov v palestínskej enkláve za neospravedlniteľné. Vyjadrila sa tak po tom, čo v pondelok pri izraelskom útoku na Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis zahynulo 22 ľudí vrátane piatich novinárov.
„Odsudzujeme neospravedlniteľné zabitie novinárov ako neakceptovateľný útok na slobodu tlače a všetkých tých, ktorí riskujú svoje životy, aby podali správy o tragédii vojny,“ povedala Meloniová.
Poznamenala tiež, že niektorí ľudia, ako napríklad podľa nej talianska opozícia, píšu uznesenia o Gaze, zatiaľ čo vláda zachraňuje deti a zabezpečuje lekárske evakuácie z palestínskej enklávy. „Sú tí, ktorí píšu uznesenia, a sú tí, ktorí zachraňujú deti. Som hrdá, že patrím k tým druhým,“ dodala.
Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani začiatkom augusta povedal, že Taliansko plánuje vzhľadom na zhoršujúcu sa humanitárnu situáciu evakuovať približne 50 chorých a zranených palestínskych detí a ich rodičov z Pásma Gazy.
Šéf talianskej diplomacie taktiež v pondelok odsúdil spomínaný izraelský útok na gazskú nemocnicu a dodal, že je potrebné garantovať bezpečnosť novinárov, ktorí majú právo vykonávať svoju prácu aj v Pásme Gazy.
