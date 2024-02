Meloniová: Ukrajina je súčasťou nášho domova and my ju budeme brániť

Kyjev 24. februára (TASR) - Ukrajina je súčasťou nášho domova a my ju budeme brániť, vyhlásila v sobotu talianska premiérka Giorgia Meloniová na kyjevskom letisku Hostomeľ na druhé výročie ruskej invázie na Ukrajinu. TASR prevzala správy z tlačových agentúr AFP a Belga.



Letisko pri ukrajinskej metropole sa na začiatku ruskej invázie stalo cieľom elitných ruských výsadkárov, ktorí ho mali obsadiť, ale stretli sa tam s nečakaným odporom Ukrajincov. Tí zabránili Moskve obsadiť kľúčové strategické miesto a prekazili jej plán na rýchlu kapituláciu Kyjeva.



Meloniová mala príhovor v Hostomeli pred prvým summitom G7 počas talianskeho predsedníctva v tejto skupine ekonomicky vyspelých krajín.



"Táto krajina je kúskom našej domoviny a my urobíme svoj diel práce pri jej obrane," povedala talianska premiérka v Hostomeli na letisku Antonov, desať kilometrov od Kyjeva.



Talianska líderka v prejave dodala: "Toto miesto je symbolom zlyhania Moskvy a hrdosti Ukrajiny, pripomína nám, že je niečo silnejšie než rakety a vojna: je to láska ľudí k vlasti a slobode."



Po boku Meloniovej stál ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a ďalší zahraniční lídri, ktorí prišli do Kyjeva prejaviť solidaritu s Ukrajinou na druhé výročie začiatku vojny - šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, premiér Belgicka Alexander De Croo a kanadský premiér Justin Trudeau, ale aj bývalý predseda britskej vlády Boris Johnson.



Belgický premiér De Croo na stretnutí lídrov so Zelenským uviedol, že členské štáty EÚ si "musia priznať, že musia urobiť viac" v zásobovaní ukrajinských ozbrojených síl.



Belgicko je v súčasnosti predsedajúcou krajinou v Európskej únii a De Croo ako premiér zastupuje toto predsedníctvo. Pripustil, že európske krajiny zlyhali v poskytovaní dostatočného množstva munície či bojových lietadiel Ukrajine, aby mohla úplne vytlačiť ruských inváznych vojakov. "Ak nemáte to, čo potrebujete, musíme priznať, že musíme robiť viac. Musíme to robiť lepšie," vyhlásil.