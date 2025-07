Meloniová: Uznanie Palestínskeho štátu môže byť kontraproduktívne

Miláno 26. júla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu varovala, že uznanie Palestínskeho štátu pred jeho zriadením by mohlo byť kontraproduktívne. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry Reuters.



„Som rozhodne za Palestínsky štát, ale nie som za jeho uznanie pred jeho zriadením,“ uviedla v rozhovore pre taliansky denník La Repubblica. „Ak sa na papieri uzná niečo, čo neexistuje, môže sa zdať, že problém je vyriešený, hoci to tak nie je,“ vyhlásila.



Reagovala tak na rozhodnutie Francúzska, ktoré plánuje na septembrovom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN uznať Palestínsky štát. Tento krok vyvolal kritiku zo strany Izraela a Spojených štátov, a to v čase pokračujúceho konfliktu v Pásme Gazy medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas. Naopak, krok Paríža ocenilo Španielsko, Saudská Arábia či Jordánsko.



Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani už v piatok uviedol, že uznanie štátnosti Palestíny by malo prebehnúť súčasne s uznaním Izraela zo strany novej palestínskej entity.



Nemecká vláda tiež v piatok oznámila, že v krátkodobom horizonte uznanie Palestínskeho štátu neplánuje. Jej prioritou je podľa vládneho hovorcu dosiahnuť „dlho očakávaný pokrok“ smerom k riešeniu dvoch štátov.