Meloniová varuje pred propagandou v súvislosti s útokom v Moskve

Rím 27. marca (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v stredu varovala pred ruskou propagandou v súvislosti s útokom na moskovskú koncertnú halu. V rozhovore pre televíziu Rete 4 zároveň odmietla slová francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, že na Ukrajine môžu byť nakoniec potrebné jednotky NATO. TASR sa odvoláva na agentúru ANSA.



Meloniová povedala, že "nechápe", ako by útok, pri ktorom zahynulo približne 140 ľudí, mohol pomôcť Ukrajine alebo Západu. Dodala, že k zodpovednosti za útok sa prihlásila teroristická skupina Islamský štát (IS) a je aj známy spôsob, ako zaútočili. Preto upozornila na možnú propagandu v súvislosti s obvineniami Moskvy proti Ukrajine, USA a Veľkej Británii.



K vyjadreniam Macrona o možnom vyslaní vojakov NATO na územie Ukrajiny zaujala talianska premiérka odmietavý postoj. Uviedla, že to povedala francúzskemu prezidentovi aj osobne.



Odmietavý postoj nedávno vyjadril aj taliansky vicepremiér Matteo Salvini a obvinil Macrona z toho, že ohrozuje Európu. Macronove vyjadrenia z februára podnietili odmerané reakcie nielen z Ríma, ale aj z Berlína a ďalších európskych metropol.