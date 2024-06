Meloniová verí, že summit G7 prinesie konkrétne výsledky

Fasano 13. júna (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová verí, že summit skupiny G7 na juhu Talianska prinesie v nasledujúcich dvoch dňoch konkrétne a merateľné výsledky. Uviedla to vo štvrtok počas svojho otváracieho príhovoru, pričom informovala, že lídri budú rokovať o Ukrajine, Blízkom východe, umelej inteligencii či migrácii. TASR informácie prevzala od britského denníka The Guardian.



Meloniová poukázala na to, že skupina G7 nie je žiadnou "uzavretou pevnosťou", ktorá sa potrebuje brániť proti ostatným. "Chceme sa otvoriť svetu, nech je naším cieľom spoločný rast a rozvoj," povedala talianska premiérka.



Počas príhovoru zároveň informovala o programe summitu. "Rokujeme o súčasných krízach, o Ukrajine a Blízkom východe," uviedla. Dôležitou témou bude i umelá inteligencia, ktorú Meloniová označila za jednu z najväčších výziev súčasnosti. Zároveň je však podľa nej potrebné venovať väčšiu pozornosť aj indopacifickému regiónu.



"Talianske predsedníctvo (v G7) sa rozhodlo venovať pozornosť aj inému kontinentu, ktorý je základom budúcnosti - a ním je Afrika s jej príležitosťami. To si vyžaduje iný prístup než v minulosti," povedala. Poukázala, že s Afrikou je spojená aj ďalšia dôležitá problematika, a to migrácia.



Lídri skupiny G7 - ktorej členmi sú Británia, Francúzsko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Spojené štáty, Taliansko a doplnkovo Európska únia - sa v týchto dňoch schádzajú v talianskom prímorskom letovisku Borgo Egnazia na juhu Talianska.