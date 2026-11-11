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Meloniová: Vláda monitoruje bombové vyhrážky
Vyhrážky bombovými útokmi v minulom týždni zasiahli desiatky letov v rôznych častiach Európy. Niektoré lietadlá museli odkloniť na iné letiská.
Autor TASR
Rím 11. novembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová oznámila, že bezpečnostné zložky zatiaľ v súvislosti s bombovými vyhrážkami nezistili žiadne konkrétne nebezpečenstvo. V stredu pre tieto hrozby evakuovali viac než 300 škôl v krajine, informuje TASR na základe správ agentúr ANSA a AFP. Podobné bombové vyhrážky dostali aj školy v Británii a Írsku, kde sa nimi zaoberá polícia.
„Vláda pozorne sleduje početné hlásenia o bombových vyhrážkach v školách,“ uviedla Meloniová na sociálnej sieti. Bezpečnostné zložky a verejné inštitúcie podľa nej pracujú na tom, aby situáciu udržali pod kontrolou a upokojili obyvateľov, rodiny aj zamestnancov škôl.
Premiérka zároveň uviedla, že doterajšie kontroly neodhalili nič, čo by naznačovalo existenciu konkrétneho nebezpečenstva. Vyhrážky sú podľa nej zrejme súčasťou stratégie, ktorej cieľom je vyvolať poplach a obavy.
Meloniová zvolala na stredu mimoriadne zasadnutie vlády, napísali viaceré talianske médiá.
Viac než 300 talianskych škôl dostalo v stredu vyhrážky podpísané menom Michail Andropov. Rovnaké meno sa objavilo aj pri hrozbách namierených proti televíznym staniciam a leteckým spoločnostiam. V rámci aktuálnej série vyhrážok nahlásili výbušninu aj v aute premiérky Meloniovej. Pri predchádzajúcich kontrolách pyrotechnici žiadne výbušné zariadenia nenašli.
Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi uviedol, že hovoriť o koordinovanej akcii je zatiaľ predčasné. „Akékoľvek vyhlásenie bezprostredne po týchto udalostiach môže byť unáhlené alebo nevhodné. Je predčasné hovoriť o koordinovanej akcii,“ zdôraznil Piantedosi.
Podľa ministra je na vyšetrovateľoch, aby zistili, či sú jednotlivé vyhrážky koordinované. „Ide o sériu udalostí, pri ktorých môže dochádzať aj k napodobňovaniu a ktoré majú spoločný cieľ – zaťažovať verejné zdroje prostredníctvom hrozieb, ktoré sa, našťastie, často ukážu ako nepodložené,“ dodal.
Vyhrážky bombovými útokmi v minulom týždni zasiahli desiatky letov v rôznych častiach Európy. Niektoré lietadlá museli odkloniť na iné letiská. Pri následných kontrolách pyrotechnici výbušné zariadenia nenašli. Podobné hrozby dostali prostredníctvom e-mailov aj redakcie médií v Írsku, Bulharsku a Británii.
„Vláda pozorne sleduje početné hlásenia o bombových vyhrážkach v školách,“ uviedla Meloniová na sociálnej sieti. Bezpečnostné zložky a verejné inštitúcie podľa nej pracujú na tom, aby situáciu udržali pod kontrolou a upokojili obyvateľov, rodiny aj zamestnancov škôl.
Premiérka zároveň uviedla, že doterajšie kontroly neodhalili nič, čo by naznačovalo existenciu konkrétneho nebezpečenstva. Vyhrážky sú podľa nej zrejme súčasťou stratégie, ktorej cieľom je vyvolať poplach a obavy.
Meloniová zvolala na stredu mimoriadne zasadnutie vlády, napísali viaceré talianske médiá.
Viac než 300 talianskych škôl dostalo v stredu vyhrážky podpísané menom Michail Andropov. Rovnaké meno sa objavilo aj pri hrozbách namierených proti televíznym staniciam a leteckým spoločnostiam. V rámci aktuálnej série vyhrážok nahlásili výbušninu aj v aute premiérky Meloniovej. Pri predchádzajúcich kontrolách pyrotechnici žiadne výbušné zariadenia nenašli.
Taliansky minister vnútra Matteo Piantedosi uviedol, že hovoriť o koordinovanej akcii je zatiaľ predčasné. „Akékoľvek vyhlásenie bezprostredne po týchto udalostiach môže byť unáhlené alebo nevhodné. Je predčasné hovoriť o koordinovanej akcii,“ zdôraznil Piantedosi.
Podľa ministra je na vyšetrovateľoch, aby zistili, či sú jednotlivé vyhrážky koordinované. „Ide o sériu udalostí, pri ktorých môže dochádzať aj k napodobňovaniu a ktoré majú spoločný cieľ – zaťažovať verejné zdroje prostredníctvom hrozieb, ktoré sa, našťastie, často ukážu ako nepodložené,“ dodal.
Vyhrážky bombovými útokmi v minulom týždni zasiahli desiatky letov v rôznych častiach Európy. Niektoré lietadlá museli odkloniť na iné letiská. Pri následných kontrolách pyrotechnici výbušné zariadenia nenašli. Podobné hrozby dostali prostredníctvom e-mailov aj redakcie médií v Írsku, Bulharsku a Británii.