Pondelok 18. august 2025
Meloniová: Vojna na Ukrajine nemá jednoduché riešenie

Na snímke šéfka protokolu Bieleho domu Monica Crowleyová (vľavo) a talianska premiérka Giorgia Meloniová sa vítajú pred stretnutím s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v Bielom dome vo Washingtone v pondelok 18. augusta 2025. Zelenskyj a európski lídri sa v pondelok stretnú so šéfom Bieleho domu Donaldom Trumpom vo Washingtone. Rokovať budú o prímerí vo vojne na Ukrajine a summite na Aljaške, na ktorom sa Trump zišiel s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Foto: TASR/AP

Vyjadrila očakávanie, že rokovania, ktoré lídrov čakajú v Bielom dome, budú dôležité. Schôdzka Trumpa s Putinom podľa jej slov konečne priniesla nádej na diskusie o mieri na Ukrajine.

Washington/Rím 18. augusta (TASR) - Vojna na Ukrajine nemá žiadne jednoduché riešenie, no konečne sa objavili náznaky nádeje na dialóg o jej ukončení, uviedla v pondelok talianska premiérka Giorgia Meloniová pred rokovaním v Bielom dome. TASR o tom informuje podľa správy britskej stanice Sky News.

Americký prezident Donald Trump v pondelok prijme viacerých európskych lídrov, ktorí na stretnutie s ním sprevádzajú ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Rokovania sa konajú v nadväznosti na piatkový summit medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.

V nedeľu popoludní sa konala videokonferencia lídrov koalície ochotných, na ktorej podľa vyhlásenia Meloniovej kancelárie bol zdôraznený „význam spolupracovať so Spojenými štátmi na ukončení konfliktu a dosiahnutí mieru, ktorý zabezpečí suverenitu a bezpečnosť Ukrajiny“.

Neexistujú žiadne jednoduché riešenia. Myslím si, že musíme preskúmať všetky možné riešenia, aby sme zabezpečili mier a bezpečnosť pre naše národy,“ povedala Meloniová, pričom vyjadrila očakávanie, že rokovania, ktoré lídrov čakajú v Bielom dome, budú dôležité. Schôdzka Trumpa s Putinom podľa jej slov konečne priniesla nádej na diskusie o mieri na Ukrajine.

Ako pripomenul britský denník The Guardian, talianska premiérka sa ako jediná z európskych lídrov zúčastnila na Trumpovej inaugurácii v januári. Do Washingtonu na bilaterálne stretnutie s Trumpom naposledy cestovala pred Veľkou nocou. Obaja sa znovu zakrátko stretli v Ríme na pohrebe pápeža Františka, ktorý zomrel na Veľkú noc.
