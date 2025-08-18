< sekcia Zahraničie
Meloniová: Vojna na Ukrajine nemá jednoduché riešenie
Autor TASR
Washington/Rím 18. augusta (TASR) - Vojna na Ukrajine nemá žiadne jednoduché riešenie, no konečne sa objavili náznaky nádeje na dialóg o jej ukončení, uviedla v pondelok talianska premiérka Giorgia Meloniová pred rokovaním v Bielom dome. TASR o tom informuje podľa správy britskej stanice Sky News.
Americký prezident Donald Trump v pondelok prijme viacerých európskych lídrov, ktorí na stretnutie s ním sprevádzajú ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Rokovania sa konajú v nadväznosti na piatkový summit medzi Trumpom a ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške.
V nedeľu popoludní sa konala videokonferencia lídrov koalície ochotných, na ktorej podľa vyhlásenia Meloniovej kancelárie bol zdôraznený „význam spolupracovať so Spojenými štátmi na ukončení konfliktu a dosiahnutí mieru, ktorý zabezpečí suverenitu a bezpečnosť Ukrajiny“.
„Neexistujú žiadne jednoduché riešenia. Myslím si, že musíme preskúmať všetky možné riešenia, aby sme zabezpečili mier a bezpečnosť pre naše národy,“ povedala Meloniová, pričom vyjadrila očakávanie, že rokovania, ktoré lídrov čakajú v Bielom dome, budú dôležité. Schôdzka Trumpa s Putinom podľa jej slov konečne priniesla nádej na diskusie o mieri na Ukrajine.
Ako pripomenul britský denník The Guardian, talianska premiérka sa ako jediná z európskych lídrov zúčastnila na Trumpovej inaugurácii v januári. Do Washingtonu na bilaterálne stretnutie s Trumpom naposledy cestovala pred Veľkou nocou. Obaja sa znovu zakrátko stretli v Ríme na pohrebe pápeža Františka, ktorý zomrel na Veľkú noc.
