Meloniová: Voľby do EP budú referendom o protichodných víziách Európy

Rím 1. júna (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu charakterizovala budúcotýždňové voľby do Európskeho parlamentu, v ktorých sa očakáva posilnenie krajne pravicových strán, ako je tá jej, ako "referendum medzi dvoma protichodnými víziami Európy". TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



Meloniovej postfašistická strana Bratia Talianska (FdI) triumfovala v septembri 2022 v národných voľbách a dúfa, že sa jej to podarí aj vo voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa v Taliansku budú konať 8. a 9. júna.



"Nachádzame sa v bode zlomu, a je to akoby referendum medzi dvoma protichodnými víziami Európy," povedala 47-ročná Meloniová tisícom svojich priaznivcov na zhromaždení v centre Ríma. "EÚ musí byť partnerom národných štátov, a nie nadstavbou, ktorá národné štáty dusí," dodala talianska premiérka.



Počas hodinového prejavu na zhromaždení na Námestí ľudu (Piazza del Popolo) pred transparentom so sloganom "S Giorgiou Taliansko mení Európu" ďalej vyhlásila, že teraz je čas na podobnú zmenu v celej Európskej únii.



"Máme jasný cieľ - vytvoriť pravicovú vládu aj v Európe a definitívne poslať do opozície ľavicu, ktorá za všetky tie roky napáchala na našom svetadiele veľké škody," povedala. Úniu obvinila, že sa príliš zameriava na regulácie - najmä v ekologických otázkach -, pričom zdôraznila, že sa stáva "rajom pre byrokratov" a "peklom pre tých, ktorí podnikajú".



Prieskumy predpovedajú, že európske krajne pravicové strany si v eurovoľbách výrazne posilnia pozíciu, hoci sa očakáva, že hlavní aktéri budú mať stále navrch.



Meloniová je predsedníčkou jednej z dvoch krajne pravicových skupín v Európskom parlamente - politickej frakcie Európski konzervatívci a reformisti (ECR). Druhou je skupina Identita a demokracia (ID), do ktorej patrí francúzske Národné zhromaždenie (RN), talianska Liga severu (LN), česká Sloboda a priama demokracia (SPD) či Slobodná strana Rakúska (FPÖ).



Ich postoje k Rusku sa výrazne rozchádzajú, pričom Meloniovej ECR výrazne podporuje Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni pred rozsiahlou vojenskou agresiou Moskvy.