Meloniová vyjadrila znepokojenie nad situáciou v Libanone

Peking/Rím 30. júla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vyzvala v utorok Izrael, aby nepadol "do pasce" odvety a zároveň vyjadrila veľké znepokojenie nad situáciou v Libanone a nad možnou eskaláciou konfliktu v regióne. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Jej vyjadrenia súviseli s najnovším vyostrením situácie medzi Izraelom a libanonským hnutím Hizballáh po sobotňajšom raketovom útoku na Izraelom okupované Golanské výšiny, ktorý si vyžiadal 12 obetí vrátane detí a tínedžerov. Izrael z útoku obvinil Hizballáh, hnutie to však odmietlo.



Meloniová, ktorá je na oficiálnej návšteve Číny, ďalej uviedla, že medzinárodné spoločenstvo my malo pokračovať vo vysielaní posolstva zmierenia a Čína by v tomto úsilí mohla pomôcť, keďže má "pevné väzby" na Irán a Saudskú Arábiu.



Talianska premiérka zároveň podotkla, že ekonomická podpora zo strany Číny pre ruské vojenské úsilie proti Ukrajine je zdrojom "veľkých treníc", cituje Reuters.



Meloniová je v Pekingu na svojej prvej návšteve Číny od svojho nástupu do funkcie pred takmer dvoma rokmi. V pondelok pri stretnutí s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom v Pekingu vyzdvihla Čínu ako dôležitého partnera pri zvládaní globálneho napätia.