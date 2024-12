Meloniová vyzdvihla novonadobudnutú politickú stabilitu Talianska

Rím 17. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v utorok vyzdvihla stabilitu svojej vlády a uviedla, že jej to dáva "vzácnu hraciu kartu" v záležitostiach EÚ, zatiaľ čo Francúzskom a Nemeckom otriasajú politické nepokoje. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Taliansko je známe svojimi krátko pôsobiacimi vládami, ktorých počet od roku 1946, keď sa krajina po druhej svetovej vojne stala republikou, dosiahol takmer 70.



Napriek napätým vzťahom s vlastnými koaličnými partnermi - aj v súvislosti s tohtoročným rozpočtom - sa však Meloniovej tvrdá pravicová vláda, ktorá vznikla v októbri 2022, drží pevne pri moci.



V prejave v parlamente pred summitom lídrov EÚ, ktorý sa uskutoční tento týždeň, premiérka vyzdvihla "mimoriadnu" stabilitu Talianska v porovnaní s predchádzajúcimi talianskymi vládami a "aj v porovnaní s politickými turbulenciami, ktorým čelí niekoľko veľkých európskych krajín".



Meloniová, líderka krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI), vyjadrila nádej, že relatívna absencia nepokojov v jej krajine povedie k zvýšeniu zahraničných investícií a k zníženiu "úniku mozgov" do zahraničia.



"Pridaná hodnota tejto stability je určite cennou kartou, s ktorou sa dá hrať aj v rámci Európskej rady," ktorá združuje lídrov 27 členských krajín EÚ, uviedla.



Člen Meloniovej strany Raffaele Fitto nedávno získal post podpredsedu Európskej komisie, výkonného orgánu EÚ.



Veľa sa hovorí aj o tom, že Meloniová by mohla vytvoriť most medzi Bruselom a nastupujúcim prezidentom USA Donaldom Trumpom, čo podporujú aj spojenci talianskej premiérky.



V utorkovom prejave pred poslancami vyzvala na "pragmatický, konštruktívny a otvorený prístup k novej Trumpovej administratíve".



Jej vicepremiér Matteo Salvini a koaličný partner z protiimigračnej strany Liga by však mohol byť uväznený na šesť rokov, ak ho v piatok súd uzná za vinného za to, že v roku 2019 odmietol povoliť charitatívnej lodi s migrantmi zakotviť v Taliansku, pripomína AFP.