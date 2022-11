Meloniová: Za raketový zásah v Poľsku je tak či tak zodpovedné Rusko

Rím 16. novembra (TASR) - Rusko musí niesť plnú zodpovednosť za raketový úder na území Poľska pri hraniciach s Ukrajinou, pri ktorom v utorok popoludní zahynuli dvaja ľudia – aj napriek tomu, že zásah zrejme spôsobila ukrajinská protilietadlová strela. Talianska premiérka Giorgia Meloniová to povedala v stredu na tlačovej konferencii po summite najväčších svetových ekonomík G20 na indonézskom ostrove Bali. TASR prevzala správu z tlačovej agentúra ANSA.



"Správa z Poľska bola pre nás dnes ráno krutým znovuprebudením. Požiadali sme preto našich spojencov o informácie a mali sme s nimi stretnutia a konzultácie," uviedla talianska premiérka.



"Domnienka, že do Poľska dopadla ukrajinská protilietadlová raketa, nemení podstatu (incidentu) – podľa nás je rozhodne za to, čo sa stalo, plne zodpovedné Rusko. A spolu s našimi spojencami odsudzujeme raketové útoky Moskvy," vyhlásila Meloniová.



Rusko v rámci svojej útočnej vojny podniklo v utorok desiatky raketových útokov po celej Ukrajine, pričom cielilo na jej energetickú infraštruktúru. Rakety mierili na mnohé mestá vrátane Ľvova a Kyjeva; ukrajinská protivzdušná obrana ich zostreľovala.