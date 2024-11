Meloniová zagratulovala Trumpovmu podporovateľovi Muskovi

Nelle scorse ore ho sentito l’amico @elonmusk. Sono convinta che il suo impegno e la sua visione potranno rappresentare un’importante risorsa per gli Stati Uniti e per l’Italia, in uno spirito di collaborazione volto ad affrontare le sfide future. pic.twitter.com/sAqHNG1kaG — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 7, 2024

Rím 7. novembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok zagratulovala americkému podnikateľovi Elonovi Muskovi, ktorý v prezidentskej kampani podporil víťaza volieb Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.Meloniová na sociálnej sieti X, ktorú vlastní Musk, uviedla, že hovorila so svojím priateľom Muskom. "," napísala premiérka k fotografii, na ktorej je s Muskom.Musk a Meloniová sa v posledných mesiacoch na verejnosti opakovane chválili. Americký miliardár v septembri odovzdal Meloniovej ocenenie Global Citizen Award z think tanku Atlantic Council, pričom o talianskej premiérke povedal, že je "". Meloniová na adresu podnikateľa vyhlásila, že je vzácny génius.Americký denník New York Post na to reagoval a napísal, že ide o "verejnú lásku" medzi najbohatším mužom sveta a prvou talianskou premiérkou.Šéf spoločnosti Tesla následne poprel, že by mal s Meloniovou romantický vzťah. Podnikateľ sa minulý rok v Taliansku dvakrát stretol s tamojšou premiérkou, píše Reuters.Talianska premiérka v stredu zagratulovala aj Donaldovi Trumpovi k jeho víťazstvu v prezidentských voľbách.Musk otvorene podporoval Trumpa v jeho boji o Biely dom a počas predvolebnej kampane poskytol najmenej 119 miliónov dolárov lobingovej skupine podporujúcej republikánskeho kandidáta. Súhlasil taktiež s jeho návrhom, že v prípade Trumpovho znovuzvolenia povedie komisiu pre efektivitu vlády.