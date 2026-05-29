Piatok 29. máj 2026
Meloniová žiada EÚ o hraničné kontroly v súvislosti s vírusom ebola

Na snímke Giorgia Meloniová. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Rím 29. mája (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala Európsku úniu o prísnejšie hraničné kontroly v dôsledku epidémie eboly v Konžskej demokratickej republike (KDR) a Ugande, oznámila v piatok vláda v Ríme. Upozornila na to agentúra AFP, píše TASR.

Meloniová zaslala lídrom EÚ list, v ktorom ich vyzvala, aby sa otázka riadenia hraníc zaradila do programu nadchádzajúceho zasadnutia Európskej rady, ktoré sa uskutoční 18. a 19. júna.

„Cieľom je vyzvať, pri plnom rešpektovaní národných právomocí v oblasti ochrany zdravia, na posilnenie koordinácie dozoru na hraniciach prostredníctvom spoločných pravidiel na riadenie priamych a nepriamych príchodov z postihnutých oblastí,“ uviedla talianska vláda vo vyhlásení.

Meloniová zároveň požiadala o videokonferenciu ministrov zdravotníctva členských štátov EÚ na budúci týždeň.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaznamenala od potvrdenia šírenia eboly v KDR 15. mája najmenej desať potvrdených a 223 podozrivých úmrtí na tento vírus z viac ako 1000 potvrdených a podozrivých prípadov nákazy, vyplýva z nedeľných údajov. Susedná Uganda hlásila jedno úmrtie a šesť ďalších prípadov, pripomína AFP. WHO varovala, že skutočný rozsah epidémie je pravdepodobne oveľa väčší.

Taliansko už nariadilo aktiváciu protokolov týkajúcich sa zdravotného dohľadu a monitorovania pre cestujúcich, ktorí sa vracajú z týchto dvoch afrických krajín.

Tím odborníkov zo Spallanzaniho nemocnice v Ríme, ktorá sa špecializuje na infekčné choroby, vyšlú tento víkend do metropoly KDR Kinshasy, aby poskytol technickú pomoc a dodal lieky a zdravotnícky materiál, potvrdila talianska vláda.
