Meloniová:Talianska vláda neplánuje zmierniť svoj postoj voči migrácii

Rím 12. decembra (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok povedala, že jej vláda nemá v úmysle zmierniť svoj rázny postoj voči migrantom. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Meloniová vo video zverejnenom na sociálnej sieti pripomenula vyjadrenia o tom, že vláda zmenila svoj postoj k migrantom. "Vôbec nie. Vláda nemá v úmysle zmeniť svoj postoj," povedala. "Náš postoj zostáva taký istý: do Talianska nezákonne nevstúpite, vstúpite len zákonne," uviedla. Vláda chce podľa nej bojovať proti prevádzačstvu, prípadom nezákonného vstupu do krajiny a úmrtiam na mori.



Meloniová po nástupe do funkcie v októbri sľúbila, že jej vláda príliv migrantov na lodiach zo severnej Afriky zastaví. Taliansko však v nedeľu prijalo viac ako 500 migrantov, keď v súlade s medzinárodným právom umožnilo dvom záchranným lodiam zakotviť v prístavoch na juhu krajiny.



Zdroje talianskeho ministerstva vnútra uviedli, že rozhodnutie povoliť obom lodiam zakotviť bolo založené na zlých poveternostných podmienkach a rizikách, ktorým čelili osoby na palube, a nie na zmene politiky talianske vlády.