Meloniová:Taliansko vysiela na Cyprus fregatu z bezpečnostných dôvodov

Na snímke talianska premiéerka Giorgia Meloniová. Foto: TASR/AP

Meloniová zároveň potvrdila, že Taliansko rokovalo so Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Nemeckom o tom, ako „zabrániť ďalšej eskalácii“.

Autor TASR
Rím 7. marca (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu oznámila, že Taliansko z bezpečnostných dôvodov vysiela na Cyprus svoju fregatu. Agentúra AFP zdôrazňuje, že tento krok prichádza po tom, ako britskú základňu Akrotiri, ktorá sa na ostrove nachádza, v pondelok zasiahol dron, informuje TASR.

„Aby sme zaistili bezpečnosť hraníc Európskej únie, vysielame na Cyprus taliansku fregatu,“ uviedla Meloniová. Podľa jej slov ide o „akt európskej solidarity, ale predovšetkým prevencie“.

„Naše stanovisko je však veľmi jasné: Taliansko nie je súčasťou tohto konfliktu a nemá v úmysle sa do neho zapojiť,“ dodala premiérka.

Podľa médií fregata Federico Martinengo, vybavená raketami a s viac ako 160 členmi posádky, vyplávala v piatok popoludní z mesta Taranto v južnom Taliansku.

Meloniová zároveň potvrdila, že Taliansko rokovalo so Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Nemeckom o tom, ako „zabrániť ďalšej eskalácii“.

AFP pripomína, že talianska premiérka ešte vo štvrtok oznámila, že Taliansko plánuje poslať systémy protivzdušnej obrany krajinám v Perzskom zálive na ich ochranu pred iránskymi vzdušnými útokmi.
