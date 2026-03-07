< sekcia Zahraničie
Meloniová:Taliansko vysiela na Cyprus fregatu z bezpečnostných dôvodov
Meloniová zároveň potvrdila, že Taliansko rokovalo so Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Nemeckom o tom, ako „zabrániť ďalšej eskalácii“.
Autor TASR
Rím 7. marca (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová v sobotu oznámila, že Taliansko z bezpečnostných dôvodov vysiela na Cyprus svoju fregatu. Agentúra AFP zdôrazňuje, že tento krok prichádza po tom, ako britskú základňu Akrotiri, ktorá sa na ostrove nachádza, v pondelok zasiahol dron, informuje TASR.
„Aby sme zaistili bezpečnosť hraníc Európskej únie, vysielame na Cyprus taliansku fregatu,“ uviedla Meloniová. Podľa jej slov ide o „akt európskej solidarity, ale predovšetkým prevencie“.
„Naše stanovisko je však veľmi jasné: Taliansko nie je súčasťou tohto konfliktu a nemá v úmysle sa do neho zapojiť,“ dodala premiérka.
Podľa médií fregata Federico Martinengo, vybavená raketami a s viac ako 160 členmi posádky, vyplávala v piatok popoludní z mesta Taranto v južnom Taliansku.
Meloniová zároveň potvrdila, že Taliansko rokovalo so Spojeným kráľovstvom, Francúzskom a Nemeckom o tom, ako „zabrániť ďalšej eskalácii“.
AFP pripomína, že talianska premiérka ešte vo štvrtok oznámila, že Taliansko plánuje poslať systémy protivzdušnej obrany krajinám v Perzskom zálive na ich ochranu pred iránskymi vzdušnými útokmi.
