Meloniovej koalícia sa stala treťou najdlhšie fungujúcou vládou
Iba konzervatívec Silvio Berlusconi viedol vlády dlhšie, a to dvakrát: v rokoch 2001-2005 a 2008-2011.
Autor TASR
Rím 19. októbra (TASR) - Pravicová vláda talianskej premiérky Giorgie Meloniovej sa stala treťou najdlhšie slúžiacou vládou v povojnovej histórii krajiny. Meloniovej funkčné obdobie trvá už 1093 dní, čo je rovnako dlho ako funkčné obdobie vlády socialistického premiéra Bettina Craxiho v polovici 80. rokov, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy tlačovej agentúry DPA.
Taliansko má za sebou množstvo krátkodobých vlád, pričom priemerná dĺžka vlády od konca druhej svetovej vojny je len jeden rok a jeden mesiac. Meloniová (48) však od svojho nástupu do úradu v októbri 2022 na čele koalície jej krajne pravicovej strany Bratia Talianska (FdI), stredopravicovej strany Forza Italia a populistickej strany Liga severu (LN) tento trend zvrátila.
Meloniová má v prieskumoch verejnej mienky výrazný náskok pred najväčšou opozičnou stranou, ľavicovou Demokratickou stranou (PD). Nasledujúce parlamentné voľby sa budú konať v roku 2027. Ak Meloniová zostane vo funkcii, v septembri 2026 by mohla prekonať Berlusconiho rekord - 1412 dní v premiérskej funkcii.
