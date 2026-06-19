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Memorandum USA s Iránom malo podľa expertov OSN riešiť ľudské práva
Spomínané memorandum podpísali v stredu americký a iránsky prezident - Donald Trump a Masúd Pezeškiján.
Autor TASR
Ženeva 19. júna (TASR) - Memorandum o porozumení medzi USA a Iránom, ktoré krajiny tento týždeň podpísali s cieľom ukončiť vojnu na Blízkom východe, vo veľkej miere nerieši situáciu dlhodobo trpiacich Iráncov. V piatok na to upozornili experti Organizácie Spojených národov (OSN) na ľudské práva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.
Spomínané memorandum podpísali v stredu americký a iránsky prezident - Donald Trump a Masúd Pezeškiján. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami.
Skupina 18 nezávislých expertov OSN na ľudské práva uviedla, že memorandum víta, no vo svojom vyhlásení upozornila, že „akákoľvek dohoda, ktorá nerieši situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne, bude v podstate neúplná“.
„Memorandum sa zameriava takmer výlučne na stiahnutie vojsk, opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, záväzky v oblasti jadrového programu, zrušenie sankcií a na fond na obnovu vo výške 300 miliárd dolárov,“ zdôraznili experti.
„Iránsky ľud – ktorý nesmierne trpel v dôsledku vonkajšej vojenskej agresie, ako aj vnútorného útlaku – je v tomto rámci takmer neviditeľný,“ podotkli. Vo svojej správe tiež upozornili na obete, ktoré si vojna na Blízkom východe vyžiadala, ako aj na obyvateľov, ktorí museli opustiť svoje domovy.
Odborníci tiež obvinili iránske úrady z „agresívneho zasahovania proti nesúhlasu“. Poukázali na fakt, že od začiatku vojny vo februári bolo v krajine popravených najmenej 156 ľudí, z toho približne 42 na základe obvinení zo špionáže a ohrozenia národnej bezpečnosti.
Tisíce ďalších ľudí zadržali, pričom mnohí z nich boli údajne mučení, dodali experti. Poukázali aj na ekonomické problémy, ktorým Irán čelí v dôsledku vojny.
„Dohoda, ktorá slúži geopolitickým záujmom a zároveň zanedbáva iránsky ľud, nie je mierovou dohodou hodnou tohto mena,“ konštatovali odborníci.
„Hlasy Iráncov – z ktorých milióny vyšli do ulíc a požadovali zásadné zmeny – musia byť vypočuté v akýchkoľvek rokovaniach, ktoré chcú zabezpečiť ich budúcnosť,“ uzavreli.
AFP zdôrazňuje, že hoci majú títo odborníci mandát od Rady OSN pre ľudské práva, nehovoria v mene samotnej OSN.
Spomínané memorandum podpísali v stredu americký a iránsky prezident - Donald Trump a Masúd Pezeškiján. Tento 14-bodový dokument otvára cestu k rokovaniam o konečnej mierovej dohode medzi krajinami.
Skupina 18 nezávislých expertov OSN na ľudské práva uviedla, že memorandum víta, no vo svojom vyhlásení upozornila, že „akákoľvek dohoda, ktorá nerieši situáciu v oblasti ľudských práv v Iráne, bude v podstate neúplná“.
„Memorandum sa zameriava takmer výlučne na stiahnutie vojsk, opätovné otvorenie Hormuzského prielivu, záväzky v oblasti jadrového programu, zrušenie sankcií a na fond na obnovu vo výške 300 miliárd dolárov,“ zdôraznili experti.
„Iránsky ľud – ktorý nesmierne trpel v dôsledku vonkajšej vojenskej agresie, ako aj vnútorného útlaku – je v tomto rámci takmer neviditeľný,“ podotkli. Vo svojej správe tiež upozornili na obete, ktoré si vojna na Blízkom východe vyžiadala, ako aj na obyvateľov, ktorí museli opustiť svoje domovy.
Odborníci tiež obvinili iránske úrady z „agresívneho zasahovania proti nesúhlasu“. Poukázali na fakt, že od začiatku vojny vo februári bolo v krajine popravených najmenej 156 ľudí, z toho približne 42 na základe obvinení zo špionáže a ohrozenia národnej bezpečnosti.
Tisíce ďalších ľudí zadržali, pričom mnohí z nich boli údajne mučení, dodali experti. Poukázali aj na ekonomické problémy, ktorým Irán čelí v dôsledku vojny.
„Dohoda, ktorá slúži geopolitickým záujmom a zároveň zanedbáva iránsky ľud, nie je mierovou dohodou hodnou tohto mena,“ konštatovali odborníci.
„Hlasy Iráncov – z ktorých milióny vyšli do ulíc a požadovali zásadné zmeny – musia byť vypočuté v akýchkoľvek rokovaniach, ktoré chcú zabezpečiť ich budúcnosť,“ uzavreli.
AFP zdôrazňuje, že hoci majú títo odborníci mandát od Rady OSN pre ľudské práva, nehovoria v mene samotnej OSN.