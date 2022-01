Memorial podal odvolanie proti rozsudku súdu o svojej likvidácii

Moskva 31. januára (TASR) - Centrum pre ľudské práva Memorial podalo odvolanie proti rozhodnutiu ruského najvyššieho súdu, ktorý koncom decembra nariadil jeho likvidáciu pre porušenie zákona o tzv. zahraničných agentoch. V pondelok o tom informoval spravodajský web Meduza.io.



Memorial vo svojom odvolaní poukazuje najmä na to, že likvidácia organizácie za to, že neuvádzala svoje označenie za zahraničného agenta, je v rozpore s medzinárodnými záväzkami Ruskej federácie, ako aj samotným ruským zákonom o neziskových organizáciách – tzv. zahraničných agentoch.



V odvolaní sa tiež uvádza, že likvidácia Memorialu na tomto základe "porušuje zákaz niesť zodpovednosť za tú istú vec dvakrát", keďže Memorial už zaplatil pokuty za chýbajúce označenie.



Ruský najvyšší súd rozhodol o likvidácii organizácie Medzinárodný Memorial (v angličtine International Memorial) 28. decembra a o deň neskôr - 29. decembra - moskovský mestský súd vydal podobné rozhodnutie proti centru ľudských práv Memorial.



Podnet na ich likvidáciu dala prokuratúra, ktorá konštatovala, že obe organizácie porušili zákon o "zahraničných agentoch".



Táto medzinárodná historická, vzdelávacia, dobročinná a ľudskoprávna spoločnosť bola založená v roku 1992 v Moskve na základe združenia Memorial, ktoré vzniklo v roku 1987 a malo mnoho regionálnych organizácií a skupín.



V roku 1989 sa všetky zjednotili do celozväzovej spoločnosti Memorial, pričom jej čestným predsedom sa stal renomovaný vedec a sovietsky disident Andrej Sacharov.



Zaoberá sa najmä skúmaním obdobia represálií, ktoré sa udiali v Sovietskom zväze, a stará sa o zachovanie pamiatky ich obetí.



Na základe rozhodnutia príslušných ruských úradov bola v októbri roku 2016 zaradená do zoznamu zahraničných agentov, pretože je prijímateľom finančnej pomoci zo zahraničia.



Pozorovatelia v Rusku aj v zahraničí verdikt ruských súdov odsúdili. Európsky súd pre ľudské práva žiadal Rusko o odloženie výkonu predmetných súdnych rozhodnutí, dodal web Meduza.io.