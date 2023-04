Menczer odkázal Lipavskému: Ruky preč od maďarských detí!

Budapešť 6. apríla (TASR) - Šéf českej diplomacie Jan Lipavský na Twitteri vyjadril ľútosť nad tým, že Česko sa nepridá k žalobe EÚ proti "maďarskému anti-LGBTQI+ zákonu". Štátny tajomník maďarského ministerstva zahraničných vecí Tamás Menczer českému ministrovi vo štvrtok na Facebooku odkázal: "Ruky preč od maďarských detí!" Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



"Mrzí ma, že sa Česko nepripojí k európskej žalobe proti maďarskému anti-LGBTQI+ zákonu. My v Pirátskej strane sa však v tejto záležitosti nemienime vzdať. Deti neohrozuje vidieť také postavy v TV či v knižkách. Ohrozuje ich umelé vzbudzovanie nenávisti alebo zatajovanie informácií," napísal Lipavský.



"To, čo sa deje v českých škôlkach a školách, je záležitosťou Čechov, mňa do toho nič. Nie je ma nič ani do toho, ako Jan Lipavský vychováva svoje dieťa – ak nejaké má," reagoval Menczer. Dodal zároveň, že deti sú zraniteľné, nevedia sa ochrániť samy, preto je potrebné chrániť ich pred LGBTQ propagandou a pedofilmi zákonom.



Švédska vláda v nedeľu oznámila, že sa pripojí k žalobe Európskej únie voči tomuto maďarskému zákonu, ktorý považuje za inšpirovaný Kremľom. Z jej príspevku na Twitteri vyplýva, že žalobu podporuje už desať členov EÚ.



Európska komisia 15. júla 2021 iniciovala právne konanie proti Maďarsku pre zákon na ochranu detí, pretože podľa nej obsahuje homofóbne prvky. Ku konaniu sa pridal Európsky parlament a Belgicko, Holandsko, Luxembursko, Írsko, Portugalsko, Rakúsko, Dánsko, Malta a Španielsko.



Ide o podozrenie, že maďarský zákon zmiešava gayov a pedofilov a že maďarská vláda tak zavádza diskrimináciu na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity. EK sa preto obrátila na súd. Podľa žaloby maďarský zákon porušuje niektoré pravidlá vnútorného trhu, základné práva jednotlivcov (najmä ľudí z komunity LGBTQI+) a hodnoty EÚ.



Maďarský zákon o "posilnení opatrení proti pedofilným páchateľom a o zmene a doplnení niektorých zákonov na ochranu detí" stanovuje, že obsah, ktorý predstavuje alebo propaguje odlišnú rodovú identitu než je tá pri narodení, zmenu pohlavia alebo homosexualitu, je zakázaný pre osoby mladšie ako 18 rokov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)