Meno nového lídra Konzervatívnej strany by malo byť známe v sobotu

Londýn 31. októbra (TASR) - V Británii sa po troch mesiacoch skončilo hlasovanie o novom lídrovi Konzervatívnej strany, ktorej členovia si v druhom kole vyberali medzi Kemi Badenochovou a Robertom Jenrickom. Výsledok hlasovania by mal byť známy v sobotu, informovala vo štvrtok agentúra AP, píše TASR.



Členská základňa Konzervatívnej strany si vo voľbách vyberala lídra, aby nahradil bývalého premiéra Rishiho Sunaka, ktorý v júli doviedol konzervatívcov k najhoršiemu volebnému výsledku od roku 1832. Konzervatívci stratili v Dolnej snemovni viac ako 200 kresiel, čím sa ich počet znížil na 121.



AP dodáva, že úlohou nového lídra strany bude pokúsiť sa obnoviť reputáciu strany po rokoch rozdelenia, škandálov a ekonomických nepokojov, konfrontovať politiku labouristického premiéra Keira Starmera v kľúčových otázkach vrátane ekonomiky a prisťahovalectva a vrátiť konzervatívcov k moci v nasledujúcich voľbách - mali by sa konať v roku 2029.



Badenochová (44) sa narodila v Londýne nigérijským rodičom a v prípade svojho zvolenia by bola prvou ženou tmavej pleti na čele Konzervatívnej strany. Táto bývalá softvérová inžinierka sa zasadzuje za ekonomiku s nízkymi daňami a voľným trhom a zaväzuje sa "prepojiť, reštartovať a preprogramovať" britský štát.



Jenrick (42) bol síce proti brexitu, ale priklonil sa k nacionalistom. Chce, aby Británia odstúpila od Európskeho dohovoru o ľudských právach a aby bol zrušený britský zákon o ľudských právach. Dáva si za cieľ skoncovať s masovou migráciou, zrušiť ciele v oblasti uhlíkových emisií a obhajovať britský národ a jeho kultúru, identitu a spôsob života.



Jenrick a Badenochová zhodne tvrdia, že dokážu získať späť tých voličov, ktorí od konzervatívcov odišli do tábora krajne pravicovej strany Reform U.K. vedenej populistom Nigelom Farageom.



AP však pripomína, že veľa voličov Konzervatívnej strany prešlo aj k labouristom a liberálnym demokratom. Títo voliči by mohli vnímať príklon vedenia strany viac doprava ako problém.



Konzervatívci naposledy hlasovali o novom lídrovi v roku 2022, keď bola ich strana pri moci: vtedy dali v straníckych voľbách prednosť Liz Trussovej pred Sunakom. Trussová však odstúpila z funkcie premiérky už po 49 dňoch v úrade, keď jej plány na zníženie daní otriasli finančnými trhmi a oslabili hodnotu libry. Strana si potom zvolila za svojho lídra Sunaka, ktorú Trussovú nahradil aj na poste predsedu vlády.