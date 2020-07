Meno nového predsedu CDU by sme mali spoznať v decembri

Berlín 6. júla (TASR) - Dosluhujúca predsedníčka nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová očakáva, že meno nového predsedu strany by sme mali spoznať na decembrovom zjazde. Informovala o tom v nedeľu agentúra DPA.



Mimoriadny zjazd CDU, ktorý sa mal uskutočniť 25. apríla, odložili už v marci v súvislosti so šírením koronavírusu. Nového lídra si na ňom malo voliť 1001 delegátov po tom, čo súčasná šéfka CDU vo februári ohlásila, že odstupuje z tohto postu, ako aj z pozície líderky strany vo voľbách v roku 2021.



Kandidátmi na post lídra CDU sú premiér spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko Armin Laschet, bývalý šéf frakcie CDU v Spolkovom sneme Friedrich Merz a predseda zahraničného výboru Spolkového snemu Norbert Röttgen.



Krampová Karrenbauerová pre televíznu stanicu ARD povedala, že niektorí členovia strany nechcú, aby sa zjazd uskutočnil. Ani jeden z kandidátov však nie je ochotný vzdať sa.



Nový predseda sa zároveň stane možným nástupcom Angely Merkelovej na kancelárskom poste. Krampová-Karrenbauerová dodala, že o kandidátovi na kancelára alebo kancelárku bude CDU ešte rokovať so sesterskou Kresťanskosociálnou úniou (CSU).