Mentzen pozval kandidátov na debatu, Holownia podporil Trzaskowského

Varšava 20. mája (TASR) - Tretí najúspešnejší kandidát v prvom kole poľských prezidentských volieb Slawomir Mentzen z národno-pravicovej Konfederácie pozval oboch finalistov druhého kola volieb, Rafala Trzaskowského a Karola Nawrockého, na rozhovor na svoj YouTube kanál. Predseda Sejmu Szymon Holownia podporil Trzaskowského. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP a siete X.



Mentzen, ktorý v prvom kole volieb získal takmer 15 percent hlasov, oznámil, že kandidátov počas diskusie požiada o podpísanie deklarácie zodpovedajúcej očakávaniam svojich voličov. Uviedol, že jeho priaznivci nesledujú tradičné médiá, ale orientujú sa podľa obsahu na sociálnych sieťach. „Ak vám záleží na ich hlasoch, presvedčte ich priamo cez moje kanály,“ napísal na sieti X.



Karol Nawrocki, kandidát podporovaný stranou Právo a spravodlivosť (PiS), označil Mentzenovu ponuku za konkrétnu a správne nasmerovanú. Potvrdil, že má záujem rokovať o oficiálnej podpore. V prípade spoločného rozhovoru s Trzaskowským vyjadril pochybnosti o jeho účasti, no sám sa na debatu dostaviť plánuje.



Predseda PiS Jaroslaw Kaczyňski Mentzena varoval, že prípadná podpora Trzaskowského z jeho strany by bola v rozpore s hodnotami Konfederácie a mohla by zavádzať verejnosť.



Trzaskowski aj Nawrocki získali vo voľbách zhodne okolo 30 percent hlasov a výsledok druhého kola volieb, ktoré sa uskutoční 1. júna, tak môžu výrazne ovplyvniť rozhodnutia a odporúčania neúspešných kandidátov z prvého kola.



Kandidatúru Trzaskowského podporil líder hnutia Poľsko 2050 a predseda Sejmu Szymon Holownia, ktorý v prvom kole získal päť percent hlasov. Zdôraznil však, že voliči nie sú nábytok, ktorý možno presúvať, a rozhodnutie teraz závisí od samotného Trzaskowského, ako ich osloví. Trzaskowského v pondelok podporila aj menšia koaličná Poľská ľudová strana na čele s ministrom obrany Wladyslawom Kosiniakom-Kamyszom.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)