Merck požiadal o schválenie svojho lieku proti koronavírusu

Washington 11. októbra (TASR) - Farmaceutická spoločnosť Merck & Co. požiadala v pondelok americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), aby schválil na núdzové použitie jej liek proti ochoreniu COVID-19 s názvom molnupiravir.



Ako píše agentúra AP, ak regulačný úrad žiadosti vyhovie - čo by sa mohlo stať v priebehu niekoľkých týždňov -, pôjde o prvé schválené antivirotikum na liečenie ochorenia COVID-19 na svete.



Spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že spolu s partnerskou firmou Ridgeback Biotherapeutics podala žiadosť o schválenie "experimentálneho perorálneho antivirotika na liečbu dospelých osôb s miernym až stredne vážnym priebehom covidu, ktorým hrozí vážny priebeh ochorenia alebo hospitalizácia".



Merck podľa vlastného vyjadrenia spolupracuje s regulačnými úradmi na celom svete, aby ich mohol v priebehu najbližších mesiacov požiadať o schválenie lieku na núdzové použitie alebo o povolenie na jeho uvedenie na trh.



Tento liek má slúžiť na zmiernenie príznakov covidu, urýchlenie uzdravovacieho procesu, čo by malo znížiť vyťaženie nemocníc a pomôcť zastaviť šírenie nákazy najmä v chudobnejších krajinách, ktorých zdravotné systémy nedisponujú potrebnými kapacitami.



Firma Merck tento mesiac zverejnila výsledky klinických štúdií, podľa ktorých jej liek proti covidu v počiatočnom štádiu nákazy znižuje riziko hospitalizácie alebo úmrtia pacienta nakazeného koronavírusom o polovicu. Do konca roku chce Merck vyrobiť desať miliónov dávok tohto lieku. Vláda USA sa zaviazala, že v prípade, ak liek schváli FDA, kúpi od spoločnosti 1,7 milióna dávok molnupiraviru.



Hoci americkí predstavitelia naďalej tvrdia, že najlepšou cestou ochrany proti covidu je očkovanie, vzhľadom na vysoký počet obyvateľov USA, ktorí sa zatiaľ zaočkovať nedali, budú na zastavenie ďalších vĺn pandémie potrebné i účinné lieky.