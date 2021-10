Merck umožní aj iným producentom vyrábať molnupiravir proti covidu

Londýn/Washington 27. októbra (TASR) - Farmaceutická spoločnosť Merck súhlasila s tým, že umožní aj ďalším firmám vyrábať jej liek proti ochoreniu COVID-19. V stredu o tom informovala medzinárodná organizácia Medicines Patent Pool (MPP) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN). Cieľom je zvýšiť dostupnosť liekov v chudobných krajinách. Správu priniesla agentúra AP.



Dohoda umožní organizácii MPP poskytovať licencie firmám, ktoré budú môcť vyrábať perorálne antivirotikum molnupiravir. Poplatky za licenciu nebudú platiť dovtedy, kým bude Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) považovať šírenie ochorenia COVID-19 za pandémiu.



Merck už medzičasom požiadal o schválenie lieku v Spojených štátoch aj Európskej únii. Európska agentúra pre lieky (EMA) začala posudzovať toto perorálne antivirotikum v pondelok.



AP v tejto súvislosti píše, že tabletky molnupiravir by mohli ľudia užívať aj v domácom liečení na zmiernenie symptómov a urýchlenie zotavenia sa z COVID-19. Tento liek by mohol byť podľa agentúry prelomový v boji proti pandémii. AP však zároveň dodáva, že prevencia v podobe očkovania bude naďalej dôležitá.