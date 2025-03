Merežko: Rozhodnutie USA sa zdá ako snaha primäť Ukrajinu kapitulovať

Kyjev 4. marca (TASR) - Pozastavenie všetkej vojenskej pomoci Ukrajine zo strany administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa sa podľa predsedu výboru ukrajinského parlamentu pre zahraničné veci Olexandra Merežka javí ako snaha dotlačiť Ukrajinu ku kapitulácii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Zastaviť teraz pomoc znamená pomôcť (ruskému prezidentovi Vladimirovi) Putinovi," povedal Merežko, ktorý je členom strany Sluha národa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. "Na prvý pohľad to vyzerá naozaj zle. Zdá sa, že nás (Trump) tlačí ku kapitulácii, čo by znamenalo prijať ruské požiadavky," uviedol. Merežko si myslí, že pozastavenie vojenskej pomoci je aj veľkou psychologickou ranou pre Kyjev.



Súčasný postoj amerického prezidenta k Ukrajine prirovnal k Mníchovskej dohode z roku 1938, keď Británia a Francúzsko umožnili nacistickému Nemecku anektovať československé Sudety. "Toto je ešte horšie ako Mníchov, pretože pri ňom sa aspoň nesnažili vykresliť Československo ako agresora, ale tu sa snažia obviniť obeť z agresie. To je mimoriadne nebezpečné," dodal ukrajinský poslanec.



Reuters pripomína, že Trump po nástupe do úradu zaujal voči Moskve zmierlivejší postoj a obnovil spoločné rokovania. V piatok sa dostal do ostrej slovnej výmeny v Oválnej pracovni so Zelenským, po ktorej pozastavil vojenskú pomoc. Dodávky budú podľa Bieleho domu obnovené až keď Zelenskyj Trumpa presvedčí, že má skutočný záujem na mierových rokovaniach s Ruskom.



Na pozastavenie pomoci už reagovali aj predstavitelia Francúzska, Británie a Poľska. Podľa námestníka francúzskeho ministra zahraničných vecí Benjamina Haddada rozhodnutie americkej administratívy "posilňuje ruku agresora a odďaľuje mier." Námestník poľského ministra obrany Cezary Tomczyk uviedol, že ide "zlé správy". Hovorca britskej vlády v reakcii zopakoval postoj Londýna, ktorý je naďalej "úplne odhodlaný zabezpečeniu trvalého mieru na Ukrajine."