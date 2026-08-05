Merida postúpil do 2. kola turnaja ATP Masters 1000 v Montreale

muži - dvojhra - 1. kolo:



Sebastian Baez (Arg.) - Mattia Bellucci (Tal.) 7:5, 6:3, Jenson Brooksby (USA) - Adam Walton (Austr.) 6:3, 6:4, Stefanos Tsitsipas (Gr.) - Martin Damm (USA) 6:4, 6:4, Hubert Hurkacz (Poľ.) - Marcos Giron (USA) 7:5, 4:6, 6:2, Thiago Agustin Tirante (Arg.) - Duncan Chan (Kan.) 6:3, 1:6, 7:6 (3), Zachary Svajda (USA) - Denis Shapovalov (Kan.) 4:6, 6:4, 3:0, Shapovalov skreč, Jacob Fearnley (V.Brit.) - Adrian Mannarino (Fr.) 7:6 (3), 6:4, Valentin Royer (Fr.) - Pablo Carreno Busta (Šp.) 1:6, 7:5, 6:2, Alexei Popyrin (Austr.) - Roman Andres Burruchaga (Arg.) 4:6, 7:5, 6:3, Daniel Merida (Šp.) - Liam Draxl (Kan.) 3:6, 6:4, 6:4, Juan Manuel Cerundolo (Arg.) - Hamad Medjedovič (Srb.) 6:4, 6:2



2. kolo: Alexander Blockx (Belg.-27) - Jaume Munar (Šp.) bez boja



Montreal 4. augusta (TASR) - Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil do 2. kola dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Montreale. V úvodnom kole zdolal v súboji dvoch úspešných kvalifikantov Američana Martina Damma 6:4, 6:4. Do 2. kola sa prebojoval aj Francúz Valentin Royer po víťazstve nad Pablom Carrenom Bustom zo Španielska 1:6, 7:5 a 6:2. Ďalej ide aj Daniel Merida, španielsky hráč zvíťazil nad domácim Kanaďanom Liamom Draxlom po trojsetovom boji 3:6, 6:4 a 6:4.