Merkelová a Haftar hovorili o mierovom riešení pre Líbyu

Berlín 10. marca (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová na utorňajšom stretnutí s líbyjským vojenským veliteľom Chalífom Haftarom v Berlíne zdôraznila, že konflikt v Líbyi nie je možné vyriešiť vojensky, a preto je nevyhnutné prímerie, ako aj pokrok v politickom procese, ako to vyplýva zo záverov januárového berlínskeho summitu. Informoval o tom Merkelovej hovorca Steffen Seibert, píše agentúra DPA.



Svetoví lídri na mierovom summite o Líbyi, ktorý sa konal 19. januára v metropole Nemecka, vyslovili požiadavku zmeniť súčasné krehké prímerie na trvalé. Hoci bol na summite prítomný aj samotný Haftar, na stretnutí sa priamo nezúčastnil.



Záverečný dokument, na ktorom sa na summite zhodli zástupcovia zúčastnených krajín, vyzýva na nezasahovanie do ozbrojeného konfliktu v Líbyi a nalieha na Bezpečnostnú radu OSN, aby uvalila sankcie na krajiny, ktoré porušujú zbrojné embargo.



V pondelok sa Haftar stretol v Paríži s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, uviedla agentúra AP. Nemenovaný zdroj z prostredia francúzskej vlády povedal, že Haftar sa zaviazal podpísať návrh dohody o prímerí z februára; svoj prísľub však podmienil tým, či bude prímerie dodržiavať aj druhá strana.



Armáda Chalífu Haftara so sídlom v Tobruku ovládla v posledných rokoch celý východ a juh Líbye vrátane kľúčových ropných polí. Haftar sa od apríla 2019 snaží dobyť Tripolis.



Slabá vláda premiéra Fájiza Sarrádža, ktorá sídli v Tripolise a je uznaná OSN, momentálne kontroluje už len líbyjskú metropolu a malú časť územia na západe krajiny.



V severoafrickej Líbyi vypukol chaos po povstaní z roku 2011, ktoré leteckými údermi podporila aj vojenská aliancia NATO. Povstanie v rámci tzv. arabskej jari viedlo k pádu dlhoročného režimu líbyjského diktátora Muammara Kaddáfího a k jeho smrti.