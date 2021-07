Merkelová a Johnson majú hovoriť o opatreniach aj o brexite

Na archívnej snímke britská kráľovná Alžbeta II. (vpravo) sa rozpráva s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelou. Foto: TASR/AP

Berlín 2. júla (TASR) - Opatrenia v oblasti cestovania, zahraničná a bezpečnostná politika i záležitosti v súvislosti s brexitom majú byť témami piatkového stretnutia nemeckej spolkovej kancelárky Angely Merkelovej s britským premiérom Borisom Johnsonom v Londýne. Píše o tom na svojej webovej stránke denník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Nemecko zaradilo Spojené kráľovstvo do zoznamu vysoko rizikových krajín v súvislosti so šírením delta variantu koronavírusu a Merkelová podporovala zavedenie prísnejších opatrení voči Británii aj na úrovni EÚ, píše FAZ.Johnson pred stretnutím vyjadril presvedčenie, že Nemecko plne zaočkovaným Britom umožní pricestovať na svoje územie aj bez toho, aby museli absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu, píše na svojej webovej stránke rozhlasová stanica Deutsche Welle (DW).Kancelárka a premiér majú hovoriť aj o záležitostiach zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Britský minister zahraničných vecí Dominic Raab a jeho nemecký rezortný partner Heiko Maas v stredu podpísali spoločné vyhlásenie, v ktorom sa zhodli na podpore úsilia Nemecka stať sa stálym členom Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN).Obe krajiny sa podľa DW takisto dohodli, že budú viesť pravidelný každoročný "strategický dialóg" o globálnych záležitostiach.Kancelárka a premiér sa majú venovať aj otázke Severného Írska v súvislosti s brexitom.Spojené kráľovstvo a Európska únia sa 30. júna dohodli na predĺžení ochrannej lehoty, umožňujúcej kontroly chladeného mäsa dovážaného z Británie do Severného Írska, o tri mesiace, do 30. septembra. Brusel a Londýn sa však potrebujú dohodnúť na dlhodobom riešení, konštatuje FAZ.Takisto sa podľa tohto denníka očakáva, že Merkelová a Johnson budú hovoriť aj o obmedzeniach v počte divákov na zápasoch majstrovstiev Európy vo futbale. Merkelová sa kriticky vyjadrila k skutočnosti, že Británia povoľuje účasť vysokého počtu divákov na štadióne aj napriek tomu, že sa v tejto krajine šíri nákazlivý delta variant.Merkelová sa má v piatok popoludní stretnúť aj s britskou kráľovnou Alžbetou II. Panovníčka nemeckú kancelárku prijala už dvakrát – v rokoch 2008 a 2014 –, pripomína FAZ. Alžbeta II. v roku 2015 navštívila Berlín.