Merkelová a Laschet deň pred voľbami vystúpili pred voličmi v Aachene

Aachen 25. septembra (TASR) - Dosluhujúca nemecká kancelárka Angela Merkelová v sobotu v meste Aachen v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko deň pred parlamentnými voľbami vyzvala voličov, aby zahlasovali za Armina Lascheta, ktorý má "formovať budúcnosť Nemecka". Informovala o tom agentúra AFP a nemecké médiá.



"Je to o vašej budúcnosti, o budúcnosti vašich detí a budúcnosti vašich rodičov," vyhlásila Merkelová. Laschet, rodák z Aachenu a premiér Severného Porýnia-Vestfálska, je podľa jej slov osobou, ktorá dokáže "stavať mosty". Pripomenula, že je známy tým, že sa vždy zasadzoval za mier a budúcnosť Európy.



Merkelová upozornila na to, že nie je jedno, kto bude jej nástupcom v úrade kancelára. "Z mojej skúsenosti vám môžem povedať, že v politickom živote kancelára sa neustále objavujú momenty, keď vôbec nie je jedno, kto vládne. Nutné je totiž spraviť správne rozhodnutie," zdôraznila podľa novín Münchner Merkur. Budúca vláda musí dbať o "prosperitu, bezpečnosť a mier", dodala.



Hlavnou výzvou novej vlády podľa nej bude ochrana klímy, čo nebude možné dosiahnuť "len pravidlami a predpismi". "Potrebujeme na to technologický vývoj, nové postupy, výskum, ľudí, ktorí budú so záujmom rozmýšľať o tom, čo je možné spraviť a ľudí, ktorí sa na tom budú podieľať," priblížila.



Kandidát kresťanských demokratov (CDU) na post kancelára Laschet opakovane varoval pred prípadnou účasťou strany Ľavica v budúcej koalícii. "Potrebujeme stabilnú vládu," povedal na poslednom predvolebnom zhromaždení s účasťou stoviek ľudí, kde vystúpil po boku Merkelovej. "Ak chcete stabilitu v Nemecku, musí zajtra byť na prvom mieste CDU/CSU," citovala apel šéfa konzervatívcov agentúra DPA.



V sobotu sa svojim voličom vo volebnom obvode v Postupime pri Berlíne znova prihovorí i uchádzač o kancelárske kreslo zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD) Olaf Scholz. Liberálna Slobodná demokratická strana (FDP) na čele s Christianom Lindnerom ukončí volebný boj v Kolíne nad Rýnom a v Düsseldorfe.



Podľa posledných prieskumov verejnej mienky zaostáva únia CDU/CSU pred nedeľňajšími parlamentnými voľbami za SPD len o niekoľko percentuálnych bodov.