Merkelová a Macron dohodli plán na rozdelenie detí zo zničeného tábora

Berlín 10. septembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident a Emmanuel Macron sa dohodli na vytvorení iniciatívy EÚ na rozdelenie približne 400 maloletých osôb z požiarom zničeného utečeneckého tábora Moria na gréckom ostrove Lesbos. Informovala o tom agentúra AFP.



Na základe novej iniciatívy by si deti a mladistvých bez sprievodu dospelých, ktorí žili v tábore Moria, rozdelili členské štáty EÚ, uviedol pre AFP zdroj oboznámený s obsahom rozhovorov. Očakáva sa, že podrobnosti plánu zverejní Merkelová ešte v priebehu štvrtka.



Konečný údaj o počte maloletých migrantov, ktorých by si krajiny EÚ mali rozdeliť, je zatiaľ na úrovni odhadu a mohol by sa meniť v závislosti od priebehu rokovaní, pripomína AFP.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová uviedla, že v Bruseli už nezávisle na francúzsko-nemeckej iniciatíve prebiehajú medzi členskými štátmi rozhovory o poskytnutí útočiska pre zhruba 400 maloletých migrantov z Morie. Niektoré európske krajiny už Grécku ponúkli pomoc.



Tábor Moria, ktorý bol v noci na stredu takmer celý zničený požiarom, bol prechodným domovom pre približne 12.700 ľudí (vrátane zhruba 4000 maloletých), čo viac ako štvornásobne prevyšuje jeho kapacitu. Viac ako 12.000 utečencov muselo po požiari stráviť noc na uliciach.



Grécka vláda uviedla, že v noci na štvrtok letecky previezli na grécku pevninu 406 detí bez sprievodu. Deti umiestnia do bezpečných zariadení na severe Grécka. Nie je však známe, či sa nemecko-francúzska iniciatíva týka práve týchto maloletých.



Grécky minister pre migráciu Notis Mitarakis v stredu povedal, že požiar spôsobili migranti. Nespresnil však, či išlo o úmyselný čin podpaľačstva. Polícia údajne takisto použila slzotvorný plyn, aby niektorým mladým migrantom zabránila dostať sa do hlavného mesta ostrova Lesbos.