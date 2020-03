Merkelová a Macron navštívia Istanbul, aby rokovali o migrantoch

Istanbul 10. marca (TASR) - Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan uviedol, že lídri Nemecka a Francúzska navštívia 17. marca Istanbul s cieľom prerokovať migračnú krízu. Informovala o tom v utorok agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá.



"Zídeme sa budúci utorok v Istanbule" s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom, povedal Erdogan novinárom v lietadle počas návratu z Bruselu. Podľa Erdogana pôjde o štvorstranný summit, ak sa bude môcť k rokovaniam pridať aj britský premiér Boris Johnson.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v utorok uviedol, že Turecko dúfa v dosiahnutie novej dohody s Európskou úniou v otázke migrantov ešte pred ďalším summitom EÚ, ktorý sa bude konať koncom marca v Bruseli.



"Ak túto dohodu dosiahneme do 26. marca, keď sa bude konať summit lídrov EÚ, dostane sa táto otázka na program stretnutia," povedal Čavušoglu. Podľa neho treba aktualizovať dohodu z roku 2016 vo svetle krízy v severnej Sýrii. Dodal, že EÚ by mala dodržať svoje sľuby vrátane podpory pre návrat utečencov do Sýrie a zrýchliť rokovania o členstve Turecka v Únii, uviedla agentúra DPA.



Erdoganova vláda minulý týždeň oznámila, že už nebude migrantom nachádzajúcim sa momentálne na území Turecka brániť, aby sa presúvali k hraniciam s Gréckom a Bulharskom, ktoré sú členskými krajinami EÚ.



Stalo sa tak aj napriek záväzku Ankary vyplývajúceho z dohody s EÚ, že migrantov ponechá na svojom území. Erdoganovmu vyhláseniu predchádzali nálety sýrskej armády na severovýchode Sýrie, pri ktorých zahynuli desiatky tureckých vojakov.



Pri turecko-gréckych hraniciach sa po prezidentovom oznámení začali zhromažďovať tisíce migrantov túžiacich sa dostať do Európy. Grécke bezpečnostné zložky im v nelegálnom prekročení štátnych hraníc zabraňujú, čím zároveň ochraňujú aj vonkajšie hranice Únie.