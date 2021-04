Merkelová a Macron rokovali s čínskym prezidentom o klíme

Na archívnej snímke nemecká kancelárka Angela Merkelová 16. apríla 2021. Foto: TASR/AP

Peking 16. apríla (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová, čínsky prezident Si Ťin-pching a francúzsky prezident Emmanuel Macron sa zúčastnili na piatkovom virtuálnom klimatickom summite. Oznámila to v piatok hovorkyňa nemeckej spolkovej vlády Ulrike Demmerová, informovala agentúra DPA.Počas konferencie Merkelová a Macron privítali Si Ťin-pchingovo potvrdenie zámeru dosiahnuť do roku 2060 uhlíkovú neutralitu. Obaja tiež vyjadrili podporu Číne pri dosahovaní krátkodobých emisných cieľov.Lídri zároveň vyzvali na väčšiu spoluprácu pri ochrane biodiverzity, a to pred summitom OSN o biodiverzite v čínskom meste Kchun-ming plánovanom na 15. októbra.Ďalšími témami summitu boli spolupráca počas pandémie koronavírusu, globálna ponuka vakcín, ekonomická spolupráca a rozvoj, doplnila Demmerová.Medzitým sa americký vyslanec pre otázky klímy John Kerry v Šanghaji stretáva s hlavným čínskym klimatickým vyjednávačom Sie Čen-chuanom. Jeho návšteva súvisí aj s budúcotýždňovým medzinárodným klimatickým summitom, ktorý zvolal prezident USA Joe Biden.Kerryho rokovania s čínskymi predstaviteľmi potrvajú až do soboty. Americký vyslanec však počas pobytu v Číne neposkytne vyjadrenia pre médiá. V sobotu odtiaľ odcestuje do Južnej Kórey.Čína a USA sú najväčšími producentmi uhlíkových emisií, ktoré prispievajú k otepľovaniu planéty, a ich postoje sú preto kľúčové pre akékoľvek medzinárodné úsilie v tejto otázke. Na november je plánovaná ďalšia klimatická konferencia OSN COP 26, ktorá sa uskutoční v škótskom Glasgowe.