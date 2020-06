Merkelová a Macron žiadajú efektívny plán obnovy po koronakríze

Berlín 29. júna (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová a Emmanuel Macron počas pondelkového stretnutia spoločne vyzvali členské krajiny EÚ na prijatie "silného" a "efektívneho" plánu obnovy európskeho hospodárstva postihnutého pandémiou koronavírusu. Podľa nich je potrebné dosiahnuť dohodu o pláne už v priebehu júla, informovala agentúra AFP.



Schôdzka na zámku Meseberg severne od Berlína bola Merkelovej prvým stretnutím so zahraničným štátnikom od prepuknutia pandémie, píše na svojej webovej stránke nemecký denník Süddeutsche Zeitung.



Eurokomisia navrhla vytvoriť fond obnovy vo výške 750 miliárd eur, ktorý by sa mal prerozdeliť medzi členské krajiny v podobe grantov a výhodných pôžičiek. Návrh však stále nemá jednomyseľnú podporu. Štvorica šetrných krajín (F4 - Dánsko, Holandsko, Rakúsko a Švédsko) trvá na tom, že sa Únia nesmie príliš zadlžovať a že peniaze na obnovu treba prerozdeliť v podobe podmienených pôžičiek, a nie grantov.



Nemecká kancelárka podľa Süddeutsche Zeitung takisto hovorila o ochrane klímy a znižovaní emisií CO2. Pripomenula tiež nadchádzajúce nemecké predsedníctvo v EÚ, ktoré jej krajina prevezme od 1. júla od Chorvátska. "Očakávania sú vysoké," vyhlásila Merkelová.



Členské krajiny Európskej únie musia podľa Macrona už v júli dosiahnuť dohodu o viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2021-27 a pláne na obnovu. "Toto je naša najväčšia priorita," povedal.



Macron takisto kritizoval Turecko v súvislosti s konfliktom v Líbyi. Ankaru pritom obvinil z "trestnej zodpovednosti" za to, že sa angažuje v líbyjskom konflikte, uvádza agentúra Reuters.



Ankara podľa neho zvýšila svoju vojenskú prítomnosť v Líbyi s hromadne tam privážala džihádistických bojovníkov zo Sýrie po tom, ako sa zahraničné mocnosti dohodli, že prestanú do konfliktu v tejto severoafrickej krajine zasahovať a budú rešpektovať zbrojné embargo OSN.