Merkelová a Putin telefonovali o situácii v Bielorusku

Berlín/Moskva 18. augusta (TASR) 0 Aktuálnej situácii v Bielorusku, ktorá nastala po nedávnych prezidentských voľbách, sa v utorňajšom telefonickom rozhovore venovali nemecká kancelárka Angela Merkelová a ruský prezident Vladimir Putin. Informoval o tom hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert, uviedla agentúra DPA.



Kancelárka podľa Seiberta povedala, že bieloruské orgány by sa mali zdržať násilia voči pokojným demonštrantom musí, okamžite prepustiť politických väzňov a začať dialóg s opozíciou a občanmi, aby bolo možné prekonať túto krízu.



Podľa tlačovej služby Kremľa, citovanej agentúrou TASS, Putin zdôraznil, že akékoľvek pokusy o zasahovanie zvonka do vnútorných záležitostí Bieloruska sú neprijateľné, pretože to povedie k ďalšiemu stupňovaniu krízy. Vyjadril tiež nádej, že situácia sa čo najskôr upokojí.



Úradujúci prezident Alexandr Lukašenko vo voľbách z 9. augusta podľa oficiálnych výsledkov získal 80,1 percenta hlasov, jeho hlavná súperka Sviatlana Cichanovská 10,12 percenta. Cichanovská i zvyšní kandidáti odmietli uznať výsledky týchto volieb, ktoré považujú za nespravodlivé.



Následné masové protesty vyústili do tvrdých zásahov bieloruských bezpečnostných síl voči demonštrantom. Zranenia utrpeli stovky policajtov a protestujúcich a viac ako 6000 osôb bolo zadržaných.