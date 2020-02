Merkelová a Ramaphosa: Afrika musí riešiť konflikt v Líbyi

Pretória 6. februára (TASR) - Africké krajiny musia byť zapojené do hľadania riešenia konfliktu v Líbyi. Vyhlásili to vo štvrtok na spoločnej tlačovej konferencii v Pretórii nemecká kancelárka Angela Merkelová a prezident Juhoafrickej republiky (JAR) Cyril Ramaphosa. Informovala o tom agentúra DPA.



"Bez expertízy Afriky to nebudeme schopní riešiť," povedala Merkelová novinárom.



"Boli by sme radi, keby Afrika v tomto prevzala vedúcu úlohu," povedal Ramaphosa, pričom zdôraznil, že konflikt v Líbyi je špecifický v tom, že sú doňho zapojené aj iné krajiny mimo afrického kontinentu. Ramaphosa očakáva, že po dvojdňovom summite Africkej únie (AÚ), ktorý sa začne v nedeľu v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba, zaujme Afrika voči Líbyi "oveľa jasnejšie stanovisko".



Merkelová poznamenala, že ukončenie líbyjského konfliktu si bude vyžadovať "veľmi dlhý čas". V Líbyi sa Líbyjská národná armáda (LNA) poľného maršala Chalífu Haftara od apríla 2019 pokúša dobyť hlavné mesto Tripolis, v ktorom sídli medzinárodne uznaná vláda premiéra Fájiza Sarrádža.



Líbya sa zmieta v chaose od zosadenia dlhoročného vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011.



Merkelová a Ramaphosa sa zamerali aj na posilnenie vzťahov svojich krajín vrátane obchodu, investícií, energetiky a vzdelávania. Juhoafrická republika je najväčším obchodným partnerom Nemecka v Afrike.



Očakáva sa, že kancelárka sa vyjadrí aj k reformám a úsiliu v boji proti korupcii v krajine.



Merkelová v piatok odcestuje z JAR do Angoly.