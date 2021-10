Merkelová a Sakellaropulosová hovorili o bilaterálnych vzťahoch

Atény 29. októbra (TASR) - Témou piatkového stretnutia nemeckej kancelárky Angely Merkelovej s gréckou prezidentkou Katerinou Sakellaropulosovou boli vzťahy medzi ich dvoma krajinami, ktoré sú v poslednom období napäté. Informovala o tom agentúra AP.



Grécka finančná kríza, ktorá prepukla počas Merkelovej pôsobenia vo funkcii spolkovej kancelárky, podľa AP ovplyvnila vzťah Nemecka s Európou.



"Zažili sme obdobia ťažkostí a napätia," povedala Sakellaropulosová. Finančná kríza, ktorej čelili mnohé európske krajiny, podľa prezidentky dostala Atény do "náročnej pozície" a Grécko sa "často cítilo osamelé".



Finančná kríza v Grécku sa začala v roku 2009 a krajine hrozil odchod z eurozóny, pripomína AP. Grécko a jeho medzinárodní veritelia sa neskôr dohodli na záchrannom programe.



Európska únia však následne zaviedla sprísnený dohľad nad gréckou ekonomikou s cieľom podporiť realizáciu dohodnutých reforiem v krajine.



Nemecko do troch medzinárodných záchranných balíčkov, ktoré Grécko v rokoch 2010–2018 dostalo, prispelo najväčšou čiastkou.



Mnohí Gréci z týchto prísnych opatrení obviňovali Merkelovej vládu, pripomína AP.



Sakellaropulosová vyjadrila presvedčenie, že skúsenosti z tohto obdobia prispeli k vzájomnému porozumeniu.



Merkelová označila za dôležité, že Európa si zachovala svoju súdržnosť, čo sa podľa jej slov prejavilo v boji s pandémiou a pri fonde obnovy EÚ.



Odchádzajúca nemecká kancelárka pricestovala do Grécka vo štvrtok. Vo svojej súkromnej rezidencii ju následne prijal grécky premiér Kyriakos Mitsotakis. V piatok s ním má absolvovať oficiálne rozhovory.



Kancelárka sa v piatok ráno stretla i so zástupcami občianskej spoločnosti a navštívila pobočku Goetheho inštitútu v Aténach, uvádza nemecká vláda na svojej oficiálnej webovej stránke.