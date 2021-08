Merkelová: Až 40 000 Afgancov má právo na evakuáciu do Nemecka

Berlín 31. augusta (TASR) – Nemecko odhaduje, že v organizáciách zameraných na rozvojové programy v Afganistane stále pôsobí 10 000 až 40 000 miestnych pracovníkov, ktorí majú právo byť evakuovaní do Nemecka, ak sa cítia byť ohrození. Uviedla to v utorok nemecká kancelárka Angela Merkelová.



Podľa agentúry Reuters Merkelová na tlačovej konferencii v Berlíne so svojím rakúskym partnerom Sebastianom Kurzom uviedla, že väčšina ľudí, ktorí pracovali pre nemecké ozbrojené sily a políciu, sa už nachádza mimo Afganistanu, ale keďže rozvojová pomoc v Afganistane nebola zastavená, veľa pracovníkov v tejto oblasti zostáva v krajine.



„V súčasnosti je pre nás stredobodom pozornosti miestny personál, a to nie je 300 ľudí, to je asi viac ako 10.000 – 40.000 ľudí a uvidíme, koľko z nich chce krajinu opustiť a koľko nie,“ povedala Merkelová.