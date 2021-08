Merkelová bola na rozlúčkovej návšteve Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a nemecká kancelárka Angela Merkelová pózujú počas stretnutia v Kyjeve 22. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Kyjev 22. augusta (TASR) - Proces mierového urovnania situácie na Donbase bol jednou z prioritných tém nedeľňajšieho stretnutia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, ktorá pricestovala na jednodňovú rozlúčkovú návštevu Ukrajiny. Informovala o tom agentúra UNIAN.Na spoločnej tlačovej konferencii s Merkelovou sa Zelenskyj poďakoval Berlínu za poskytnutie 1,5 milióna dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19. Nemecko označil "za jedného z našich kľúčových spojencov v Európe". Poďakoval sa tiež nemeckej strane za podporu zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny, procesu mierového urovnania konfliktu v Donbase a neuznanie pokusu Ruska o anexiu Krymu.povedal Zelenskyj na margo konfliktu na východe Ukrajiny. Kyjev sa podľa neho snaží "dosiahnuť trvalé a udržateľné prímerie, výmenu zadržaných osôb, otvorenie kontrolných stanovíšť z dočasne okupovaných území a dlho očakávaný prístup predstaviteľov Medzinárodného výboru Červeného kríža na dočasne okupované územia". Jeho postoj k potrebe uskutočniť summit tzv. normandskej štvorky sa nezmenil, no v tejto otázke zatiaľ nenastal nijaký pokrok, tlak na Rusko preto musí pokračovať.Merkelová potvrdila potrebu zorganizovať vrcholnú schôdzku normandskej štvorky, bránia tomu však "nevyriešené problémy", napríklad nefungujú niektoré kontrolné stanovištia na línii kontaktu.konštatovala nemecká kancelárka.Ukrajinský prezident si s Merkelovou vymenil názory aj na situáciu v Afganistane, pričom obaja dúfajú, že sa tam podarí dosiahnuť mier. Zelenskyj pripomenul, že Ukrajina odtiaľ evakuovala 162 ľudí vrátane 36 svojich občanov.Merkelová vyjadrila očakáva, že nemecká vláda, ktorá vzíde zo septembrových volieb, bude s Ukrajinou "spolupracovať v rovnakom duchu", to znamená, že bude presadzovať obnovenie jej územnej celistvosti a umožní Kyjevu pokračovať v reformách.Zelenskyj vyjadril tiež nádej, že po počiatočnom odmietnutí nemecká vláda vyhovie žiadosti Kyjeva o dodávku zbraní pre svoju armádu. Cení si podporu v rámci cvičení zo strany NATO, EÚ i Nemecka.zdôraznil ukrajinský prezident.Nemecká kancelárka poprela špekulácie, že jej neúčasť na pondelňajšom ustanovujúcom summite Krymskej platformy má "potešiť" Rusko. Zopakovala, že anexiu Krymu považuje Nemecko za porušenie medzinárodného práva a na tomto postoji sa nič nezmenilo. Skutočnosť, že na schôdzke nebude Nemecko zastupovať ani minister zahraničných vecí Heiko Maas, ale minister hospodárstva a energetiky Peter Altmeier, podľa nej nesúvisí so vzťahmi Nemecka s Ruskom, ale so súčasnou situáciou v Afganistane.