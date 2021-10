Merkelová bude s Erdoganom diskutovať o eurointegrácii i migrantoch

Na archívnej snímke turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Foto: TASR/AP

Istanbul 16. októbra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa má v sobotu v Istanbule na svojej poslednej návšteve Turecka vo funkcii najvyššieho predstaviteľa spolkovej vlády stretnúť s prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, píše agentúra DPA.Rozhovory oboch činiteľov sa dotknú predovšetkým postoja Berlína i Ankary k eurointegračným snahám Turecka, ale aj regionálnych a ďalších medzinárodných otázok, uviedlo pre DPA turecké ministerstvo zahraničných vecí.Spomedzi ostatných tém rokovaní Merkelovej s Erdoganom nemožno vylúčiť otázku migrácie, ľudských práv či úlohu Turecka v Severoatlantickej aliancii (NATO).Turecko hrá pri prijímaní utečencov kľúčovú úlohu. Maloázijská krajina prijala do týchto chvíľ na svoje územie už zhruba 3,7 milióna migrantov zo Sýrie a stovky tisícov ďalších z iných krajín, ako napríklad z Afganistanu, analyzuje DPA.Merkelová je zároveň spoluarchitektkou dohody Turecka a Európskej únie o migrantoch. Súčasťou tohto paktu je napríklad aj to, že Ankara dostáva finančnú podporu pre Sýrčanov žijúcich v Turecku. Okrem toho má Európska únia v úmysle poskytnúť Turecku v blízkom období ešte ďalšie tri miliardy eur.Turecko tieto peniaze môže však použiť aj na podporu Afganistanu ako takého, domnieva sa nemecká tlačová agentúra. Erdogan sa totiž už viackrát nechal počuť, že Turecko prestane prijímať ďalších utečencov – a to sa týka aj uvedenej stredoázijskej krajiny, kde sa nedávno zmocnili vlády islamistickí fundamentalisti z hnutia Taliban.