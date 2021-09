Merkelová budúci týždeň poslednýkrát navštívi Francúzsko

Berlín 10. septembra (TASR) – Nemecká kancelárka Angela Merkelová budúci týždeň vycestuje na poslednú návštevu Francúzska vo funkcii, na ktorej sa v Paríži stretne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom. V piatok to oznámil hovorca kancelárky Steffen Seibert, informovala agentúra AFP.



Rokovanie kancelárky a prezidenta, ktoré je naplánované na budúci štvrtok, bude zamerané na „súčasné medzinárodné problémy – v prvom rade na Afganistan, ale aj na európske politické záležitosti", uviedol Seibert.



Lídri oboch krajín predstúpia spoločne pred média ešte predtým, ako zasadnú k spoločnej diskusii a jedlu, uvádza AFP.



Angela Merkelová je pri moci od roku 2005, avšak tento rok sa rozhodla po voľbách do Bundestagu (26. septembra) opustiť politiku.



Berlín a Paríž sa často považujú za hnacie motory európskej integrácie, a to aj napriek tomu, že Merkelová a Macron sa nie vždy zhodli v otázkach týkajúcich sa intenzívnejšej spolupráce medzi 27 členskými krajinami EÚ.



Macron tento týždeň už hostil dvoch možných kandidátov, ktorí by po voľbách mohli Merkelovú nahradiť na poste nemeckého kancelára. Macron počas tejto návštevy viedol oddelené rokovania s Arminom Laschetom z Merkelovej Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ako aj s kanditátom Olafom Scholzom zo Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD).



Podľa AFP sa Macron pustí okamžite do spolupráca aj s novým nemeckým lídrom, kedže Francúzsko preberá v januári 2022 predsedníctvo v Rade EÚ a budúci rok čakajú aj francúzsko prezidentské voľby.