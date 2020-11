Merkelová by privítala zlepšenie vzťahov s USA v oblasti bezpečnosti

Berlín/Washington 9. novembra (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vzhľadom na víťazstvo demokrata Joea Bidena v amerických prezidentských voľbách v pondelok vyhlásila, že je dôležité, aby Washington a Berlín spolupracovali na kľúčových problémoch, akými sú koronavírusová pandémia, klimatická zmena a terorizmus. Privítala by zlepšenie vzťahov v otázkach bezpečnosti, pričom Európania by podľa nej mali v danej oblasti prevziať viac zodpovednosti. Informovala o tom agentúra Reuters.



Nemecko "bude stáť pri" Spojených štátoch čo sa týka snahy prekonať globálne výzvy od koronavírusovej pandémie až po globálne otepľovanie, cituje slová Merkelovej agentúra AFP.



Merkelová sa podľa agentúry DPA vyslovila za zlepšenie vzájomných vzťahov, a to na základe plánov na zvýšenie angažovanosti Nemecka v otázkach bezpečnosti. "My Nemci a my Európania vieme, že v tomto partnerstve musíme v 21. storočí prevziať viac zodpovednosti," povedala Merkelová v Berlíne. "Amerika je a zostane naším najdôležitejším spojencom, avšak očakáva od nás - a právom - väčšie vlastné úsilie čo sa týka zaistenia našej bezpečnosti a toho, aby sme sa za naše presvedčenie zasadzovali vo svete," vyhlásila.



Merkelová už v sobotu na svojej sociálnej sieti zagratulovala k víťazstvu Bidenovi aj novozvolenej viceprezidentke Kamale Harrisovej a uvítala budúcu spoluprácu.



Biden sa stal víťazom amerických prezidentských volieb po tom, čo zvíťazil v kľúčovom štáte Pensylvánia. Bývalý viceprezident tým presiahol hranicu 270 hlasov voliteľov, ktorú potreboval na potvrdenie víťazstva. Aktuálna bilancia počtu voliteľov je podľa CNN 279 ku 214 v prospech Joea Bidena.



Trump však svoju volebnú prehru odmieta priznať. Vyhlasuje, že voľby sa ešte neskončili a že podnikne ešte ďalšie právne kroky na spochybnenie Bidenovho víťazstva. K postoju prezidenta Trumpa sa Merkelová nevyjadrila.



Zbor voliteľov, ktorý formálne zvolí prezidenta a viceprezidentku na ďalšie funkčné obdobie, sa zíde 14. decembra.