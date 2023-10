Merkelová chce multietnické Nemecko a nechápe tých, ktorí volia AfD

Berlín 2. októbra (TASR) – Bývalá nemecká kancelárka Angela Merkelová v televíznom rozhovore, ktorý má byť odvysielaný v utorok, vyjadrila podporu vízii moderného multietnického Nemecka a dodala, že nechápe nárast voličskej podpory pre protiimigračnú stranu Alternatíva pre Nemecko (AfD), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Merkelová poskytla rozhovor verejnoprávnej stanici ZDF pri príležitosti osláv 33. výročia znovuzjednotenia Nemecka (3. októbra 1990). Ako poznamenala, o otázke potomkov migrantov, ktorí sa už narodili v Nemecku, hovorila viackrát s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganon a povedala mu, že ona je ich kancelárkou. Erdogan navštevuje Nemecko pomerne často oficiálne, ale tiež počas kampaní pred voľbami vo svojej krajine, aby agitoval medzi nemeckými Turkami s právom hlasovať v Turecku, pripomína DPA.



V súvislosti so súčasným prílevom migrantov Merkelová vyhlásila, že úlohou Nemecka je prijať ich.



Vyhranila sa zároveň proti antiimigračnej strane AfD. "Je pre mňa niečo nepochopiteľné, ak sa prezentujete takpovediac na úkor ostatných ľudí vrátane tých, čo vyzerajú inak alebo majú iný životný príbeh," vyhlásila. "Vždy proti tomu budem namietať a som presvedčená, že kritiku a hnev na niektoré veci možno v demokratickej spoločnosti vyjadriť aj inak," dodala.



Merkelová v decembri 2021 ukončila svoje 16-ročné pôsobenie v pozícii nemeckej kancelárky. Do povedomia v súvislosti s migráciou vstúpila tým, že v roku 2015 privítala vlnu migrantov slovami "Wir schaffen das!" (Zvládneme to!).