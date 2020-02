Merkelová chce zvrátiť výsledky volieb v Durínsku

Pretória 6. februára (TASR) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok ostro kritizovala zvolenie Thomasa Kemmericha za nového durínskeho predsedu vlády, ku ktorému došlo pomocou hlasov krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD), a označila to za "neodpustiteľné".



Výsledok stredajších volieb sa musí zvrátiť a výsledky musia byť anulované, povedala Merkelová na tlačovej konferencii počas návštevy Juhoafrickej republiky, čím sa nepriamo postavila za požiadavku vypísania nových volieb, napísala agentúra DPA.



Merkelová zvolenie Kemmericha zo Slobodnej demokratickej strany (FDP) nazvala "neodpustiteľným postupom", ktorý otriasol základnou hodnotou — jej osobnou, ako aj Kresťanskodemokratickej únie (CDU), a síce, že nijaká väčšina by sa nemala získať pomocou AfD. Kancelárka zároveň označila 5. február za "zlý deň pre demokraciu".



Kemmerich, ktorého kritizovali aj členovia jeho vlastnej strany, o svojom zvolení povedal: "Včera som zobral na seba veľmi veľkú úlohu. Počas tajných volieb v durínskom parlamente som bol tesnou väčšinou zvolený za durínskeho premiéra. Práca sa teraz začne. Ide o to, aby sme prekonali rozdelenie spoločnosti. Dúfam, že demokratické strany, demokratickí poslanci v durínskom parlamente nájdu cestu k sebe a túto vybičovanú situáciu trochu upokoja,"



"Niekedy je lepšie nevládnuť, ako vládnuť zle... Nevládnuť je v zásade lepšie než byť zvolený fašistom Björnom Höckem," povedala pre denník Bild poslankyňa Spolkového snemu Marie-Agnes Stracková-Zimmermannová. Ďalší poslanci FDP žiadajú jeho rezignáciu.