Merkelovú vyznamenala belgická kráľovská rodina

Brusel 15. októbra (TASR) - Odchádzajúcej nemeckej kancelárke Angele Merkelovej udelila belgická kráľovská rodina v piatok najvyššie vyznamenanie za zásluhy - Rad Leopolda. Informovala o tom tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na hovorcu nemeckej vlády.



Ocenenie kancelárke odovzdal belgický kráľ Filip. Panovník zároveň pozval Merkelovú spolu s belgickým premiérom Alexandrom De Croom na slávnostný obed do paláca Laeken v Bruseli.



Merkelová dostala rad za svoju "významnú úlohu, ktorú zohrávala počas uplynulých 16 rokov", uviedol De Croo na Twitteri. "Cítim, že je to veľmi veľká pocta," vyhlásila v reakcii Merkelová na poobedňajšej tlačovej konferencii.



Po ceremónii sa Merkelová a De Croo stretli v paláci Egmont, ktorý sa nachádza v centre Bruselu, kde rokovali o medzinárodnom a európskom úsilí zmierniť klimatické zmeny. Hovorili aj o summite EÚ, ktorý sa bude konať koncom budúceho týždňa.



Predpokladá sa, že stretnutie lídrov členských krajín EÚ sa bude zameriavať najmä na nedávny prudký nárast cien za energiu.



Merkelová po rozhovoroch s belgickým premiérom absolvovala slávnostnú večeru a koncert. Z Bruselu odlieta do Turecka.